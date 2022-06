Borràs i Turull reclamen el màxim suport de la militància a tots els candidats a la direcció de Junts

, futura presidenta i futur secretari general de Junts, han enviat aquest divendres una carta a la militància del partit en la qual reclamen el màxim suport a tots els integrants de la candidatura unitària que encapçalen de cara al congrés que se celebra aquest dissabte a. Les votacions telemàtiques, de fet, ja estan en marxa des de les nou del matí. "Us demanem la confiança en les votacions per a l'eleccoó de la nova direcció. I, sobretot, us demanem que participeu i que ens voteu junts i a tots", assenyalen els dos dirigents en la missiva. "Ens permetem de demanar-vos que ens feu confiança i que, per tant, feu confiança a tots i cadascun dels noms que han fet el pas d'acompanyar-nos en aquest repte de partit que és de país", sostenen la presidenta del Parlament i l'exconseller el dia abans del conclave.Les votacions es fan en tres paquets: la presidència, que va acompanyada de quatre vicepresidències --; la secretaria general, que engloba també la secretaria d'organització -- i la secretaria de finances -Teresa Pallarès-; i la resta de la direcció, integrada per 18 membres. Es necessita més del 50% de suports per formar-ne part, d'aquí que Borràs i Turull reclamin el màxim suport als noms escollits per acompanyar-los.La fotografia de la direcció que sortirà d'Argelers aplega totes les sensibilitats del partit de manera intencionada, pensant en els equilibris i també en els debats que vindran. Hi ha perfils oposats com-ara president del Port de Barcelona- i els diputats, desacomplexadament unilateralistes. S'ha trobat espai per a exconsellers com Miquel Sàmper -a qui es va prometre, sense materialitzar-ho, que repetiria en l'actual Govern-, i alcaldesses com-vicepresidenta- i. Les dues van signar el manifest de càrrecs a favor del tàndem Borràs-Turull, que va sacsejar la vida interna del partit i va enutjar la presidenta.Un dels signants era, el fitxatge estrella de Sànchez per l'actual executiu a través de la cartera d'Economia . Tot i que fins fa tan sols uns mesos assenyalava que sospesava fer-se militant, ahir tant al partit com a la conselleria sostenien que és afiliat de Junts des del mes de novembre. El detall no havia transcendit. Hi ha dues membres del Govern més a la direcció:-Drets Socials, afí a Turull- i-Recerca i Universitats-, propera a Puigneró i de la confiança de Puigdemont. El vicepresidentpodrà participar de les executives com a membre nat, però del repartiment de poder del congrés se n'infereix un pes polític menys destacat que el d'altres companys de l'executiu, com és el cas, precisament, de Geis i Cervera.Dins la direcció no hi repeteix, president del grup parlamentari i que també va signar el manifest de càrrecs a favor del tàndem que agafarà les regnes del partit. "En les últimes setmanes, ja havia comunicat a qui pertocava la decisió de no formar part de la nova direcció executiva del partit", asseguren fonts consultades per. Les mateixes veus assenyalaven que aquesta decisió era "coherent" tenint en compte la proximitat amb Puigdemont. La relació els uneix des que eren diputats, és a dir, des d'abans de l'arribada de l'expresident a Palau, i Bateten el moment que el fins ara líder de Junts li va comunicar en privat que no continuaria . Tot i això, com a president del grup parlamentari, tal com marquen els estatuts, podrà continuar participant en les executives de la formació.

