La peculiar demanda d'una clienta a una botiga de luxe: «Busco una bossa de mà per anar a funerals»

Irina Bozzona és unadel Passeig de Gràcia de Barcelona. La història que ha compartit al seu perfil deés, com a poc, curiosa. La. Dues dones asiàtiques, mare i filla, van entrar a l'establiment i la Irina es va apropar a atendre-les. La filla, que era l'única que parlava anglès, li va dir que. I, aquí, comença tot.La dependenta li pregunta quines característiques vol que tingui. Li demana que s'imagini com la té present, una qüestió a la qual la filla respon, "literalment": "La meva mare està buscant la". Demanda a la qual la Irina no sap què respondre i incrèdula, explica al vídeo, que li diu que la seva mare és una "gènia" perquè "" que pot valdre. "La senyora inverteix" aquests diners "en la seva bossa per anar a funerals", es diu a si mateixa la dependenta i, repeteix, "bossa de funerals... Què?"Fent broma del succès, Bozzona assegura que la senyora en qüestió té aquest desig perquè "No estàs a l'altura per acomiadar-te de mi amb una bosseta de 35 euros". Així quei ha llançat la següent pregunta: "Quan creieu que us morireu? Estalvieu".

