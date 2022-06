Detenen 16 persones a Lloret de Mar per vendre productes falsificats

La darrera operació conjunta de la Policia Nacional i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària contra les falsificacions desplegada a(Selva) s'ha saldat ambi elde marques tèxtils i marroquineria molt conegudes.Segons informen en un comunicat, els objectes a punt de comercialització tindrien unLa investigació va començar el març passat, arran de diverses denúncies presentades per les marques. També van localitzarper fer lesafegint els logos a la roba o a les bosses de mà.Les denúncies anaven directament dirigides a, obertes al públic i on a més sospitaven que s'hi emmagatzemaven articules falsificats a punt per a la venda i comercialització.Després de diverses gestions policials, els agents van desplegar el dispositiu que va acabar amb la detenció de setze persones. Als dinou establiments inspeccionats, hi van localitzar nombrososde marques de prestigi reconegut que estaven tant. Són, principalment, samarretes, pantalons, dessuadores, fornitures, bosses de mà i marroquineria que vulneren els drets de propietat industrial de les marques i que tenen un valor total al mercat de

