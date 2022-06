Els gossos poden detectar la Covid més ràpidament que les PCR

Altres notícies que et poden interessar

Han passat més de dos anys des que elva aterrar a casa nostra i va canviar-nos la manera de viure. Durant tot aquest temps,i molts altres conceptes ens han envaït dia rere dia i s'han convertit en indispensables per poder anar endavant.Segons un estudi publicat a laelssóna l'i capaços de. Així ho ha conclòs l'estudi fet per investigadors francesos a partir de l'anàlisi amb pacients infectats per Covid-19 i l'ús de gossos entrenats degudament per fer la detecció.L'és elperquè els gossos siguin capaços de detectar els positius, fins i tot. La sensibilitat en laés, segons l'estudi, del, mentre que amb les proves mèdiques és del 84%. El dèficit de la detecció dels animals és quan s'han de detectar casos negatius: només assenyalen el 90% dels casos, respecte a la precisió del 100% de les proves.L'estudi s'ha elaborat a partir de 335 mostres d'adults, 143 dels quals presentaven símptomes i 192 no tenien indicis d'estar contagiats. Van lliurar una mostra de suor i una mostra de saliva per fer la prova, respectivament, amb gossos i tests d'antígens i PCR. Les conclusions de l'estudi són, doncs: "".De fet, mentre les proves PCR poden tardar dies a donar el resultat, elspoden. Els científics apunten que aquesta tècnica podria ser útil i recomanable en nens autistes o pacients amb alzheimer. A més, també es podria utilitzar en espais amb molta gent, com aeroports, col·legis o esdeveniments públics. Elsja estan aplicant la tècnica.​​​​​​

