El Govern vol limitar la velocitat de l'AP-7 a 110 km/h

Segona Pasqua

El(SCT) posa en marxa un paquet de mesures per, la via que concentraamb 13 persones que hi han perdut la vida. El conseller d'Interior,, ha anunciat, estàtics i dinàmics; una vehicles com els de transport de mercaderies i de viatgers.Tambéqueel. L'inici de les mesures coincideix amb el pont de la segona Pasqua, quan uns 480.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana entre les 15 h de divendres i les 15 h de dissabte. El conseller fa una crida a la".Un total dea les carreteres catalanes des de principis d'any i, segons el balanç de sinistralitat fins al 31 de maig. Davant d'aquesta realitat, el conseller creu que tant el Departament d'Interior com la societat han de "reaccionar".Elena s'ha mostrat "especialment" preocupat per la sinistralitat a l'AP-7, amb un 40% més de mobilitat, sobretot des que es van. "", alerta Elena. La situació preocupa encara més a les portes d'un pont i de l'estiu, quan l'AP-7 és una via molt utilitzada.El Servei Català de Trànsit espera una mobilitat elevada pel, amb uns 480.000 vehicles que es mobilitzaran a l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida de divendres a la tarda i al llarg de dissabte al matí. La previsió de retorn de dilluns a la tarda és d'uns 290.000 vehicles. També cal tenir en compte que aquest cap de setmana té lloc elque mobilitzarà uns 100.000 aficionats al llarg dels tres dies.Elena demanade cara al pont, perquè no hi hagi cap persona que mori a la carretera. "Qualsevol víctima és una tragèdia que destrossa entorns i famílies", ha incidit.En el dispositiu del pont, hi treballaran un total de, que faran(258 controls d'alcoholèmia i drogues, 177 controls de seguretat passiva, 134 controls de PREMOT -motocicletes-, 231 controls de distraccions, 172 controls de velocitat i 103 controls de transports).Lesseran les que registrin més afluència de vehicles. Segons les previsions, els principals problemes de mobilitat poden produir-se al, de Sant Celoni a la Roca del Vallès, i al, a Vilafranca del Penedès.També hi pot haver circulació densa a les vies d'accés a localitats costaneres com lal Vendrell i Torredembarra; la, tant en el tram de Vilassar de Mar com en el de Sant Boi de Llobregat i Sitges; a laa Santa Cristina d'Aro o a laa Llagostera.Trànsit habilitarà, com per exempleen sentit contrari a l'habitual en algunes vies en l'operació tornada de dilluns.

