Quina solució ha proposat Biden?

Quin és l'escenari polític actual?

La resposta del president dels Estats Units,, al, s'ha fet esperar. Dimecres a la tarda, un home -d'entre 35 i 45 anys- va entrar a l' Hospital Saint Francis de Tusla (Oklahoma) i va matar quatre persones, pacients i treballadores. Després de mesos calculant cadascuna de les seves paraules, l'atac a Tusla ha estat la gota que ha fet vessar el vas.al Cross Hall, una part de la Casa Blanca destinada aplegar actes cerimoniosos. Envoltat d'espelmes en honor a totes les víctimes de violència per les armes ha cridat: "". Visiblement emocionat, ha dit que "el fet que la majoria dels republicans al Senat no volen ni sentir a parlar de propostes, no volen ni tan sols que es debatin o que es votin, ho trobo inconcebible.."El discurs de Joe Biden ha durati s'ha emès en, quelcom "estrany", tal com han qualificat els periodistes del país. Les declaracions arriben, també,de l' atac a l'escola primària d'Uvalde (Texas) que va deixar 19 nens i dues professores mortes. I 10 persones negres morien assassinades a un supermercat de Buffalo. Si mirem pel retrovisor, la llista és llarga.. Una llista que, si res no canvia, podria allargar-se tants anys com duri la humanitat.Lade Biden es dirigeix a les, el Congrés i el Senat, onque sorgeix per endurir els controls a les armes. Per això, aquesta vegada el to del president dels Estats Units era diferent. Els ha proposat un repte: ignorar els crits de canvi que se senten arreu del país i continuar amb la senda del que ja sembla indiferència. Segons Biden,en ambdós partits i,en la regulació.“Després de Columbine, Sandy Hook, Charleston, Orlando, Las Vegas, Parkland, no s'ha fet res", ha dit el president, lamentant-se de dècades d'inacció. "És hora que fem el que ens pertoca", ha dit. ". Pel país que estimem", ha sentenciat. Biden ha suggerit començar peri conscient que això és feina difícil, també ha plantejat: incrementar l'edat mínima per comprar-les dels 18 als 21 i incrementar els controls previs que s'han de passar per comprar una arma.A més a més, ha demanat al Congrés anar un pas més enllà ide responsabilitat i oferir ajudes per la "crisi" de salut mental que travessa la nació. "Si el Congrés falla, penso que aquesta vegada una majoria dels americans no es rendiran. Crec que la majoria de vosaltres".Mentre duren els funerals a Buffalo, Uvalde i Tusla, Biden ha demanat "". Pràcticament un to de súplica als companys i companyes de Washington ha exigit respondre a les comunitats que s'han convertit en "camps de matança". Altres iniciatives que ha plantejat són les anomenades "", que prohibeixen l'accés a armes a gent perillosa. Si tot plegat acabarà passant o no, no és gens clar. Tot i el to sever del discurs,i convertir-se, simplement, en un discurs més. En un dels tants presidents que han volgut fer alguna cosa per aturar la violència provocada per les armes i han caigut en l'intent.Ara, hi ha un, tal com ha informat la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre . Però amb els republicans oposats a la majoria de mesures de control proposades, les negociacions al Senat podrien portar la que, probablement, és la millor oportunitat de trobar un compromís bipartidista sobre les armes que podria passar el 50 a 50 al Senat, on es necessiten 60 vots per trencar el bloqueig i dur la legislació a votació.No obstant això, aquest és un debat encallat durant anys i les mesures recomanades per Biden seran difícilment aprovades en primera instància. A més a més,en cap de les dues formacions perquè tiri endavant. Els republicans consideren que, va en contra de la segona esmena de la Constitució escrita l'any 1787 i els roba el seu dret a l'autodefensa. De fet, el republicà de Carolina del Nord,, ha contestat, enfadat, a aquells demòcrates que els fan còmplices dels tirotejos massius: "No us en sortireu d'aquesta assetjant-nos i traient els americans els seus drets fonamentals".Tot està per fer als veïns Estats Units., però potser, i només potser, corren nous vents d'esperança que podrien canviar-ho tot. O, si més no, alguna petita (però gran) cosa.

