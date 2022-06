Cent dies de guerra a Ucraïna: quina ha estat l'actuació de la Unió Europea?

Sancions

Ajuda militar

Aquest divendres 3 de juny es compleixenEn poc més de tres mesos, la preocupació per la guerra ha deixat enrere el record de la pandèmia i tots els agents –sent la Unió Europea un dels més destacats- han destinat bona part dels seus recursos a la resolució del conflicte.Si bé, els experts consideren que la UE té encara un ampli marge d'actuació. Alguns reclamen una, d'altres exigeixena Ucraïna i tots coincideixen queper debilitar l'economia russa, amb elcom a principal font d'ingressos.En termes generals, les veus contactades per l'ACN consideren que, sigui donant suport a Ucraïna o castigant l'economia russa. "", apunta la investigadora especialitzada en política exterior del think-tank CEPS, Tinatin Akhvlediani, en declaracions a l'ACN. No obstant això, també subratlla l'enormeque suposa arribar a acords dins el club comunitari –les decisions han de ser unànimes- i destaca que, tenint en compte la trajectòria de la UE, lesque està duent a terme contra el règim de Vladímir Putin "són".és, sense, l'àmbit que genera més. Des de l'esclat de la guerra, la UE ha prohibit les importacions de carbó i altres combustibles fòssils, ha aturat les exportacions a Rússia de carburants per a reactors i recentment ha impulsat un embargament del petroli rus que arriba a través d'oleoductes. Malgrat tot,, el gran pilar de l'economia russa. Segons Akhvlediani, el següent pas lògic de la UE passaria per actuar en aquesta direcció, però ho veu complicat. "; pot danyar l'economia europea i tenir grans costos pels ciutadans", comenta. A banda, dubta de si els estats seran capaços d'arribar a un acord, i més després de les diferències que van aparèixer en el darrer debat sobre l'embargament del petroli rus.L'expert de política exterior i seguretat europea del European Council on Foreign Relations,, defensa que laha tingut una l'hora d'impulsar. Amb tot, creu que "no està molt clara quina és l'estratègia darrere dels paquets de sancions" de la UE. "Hi ha diplomàtics que tenen dubtes sobre l'èxit d'aquests paquets", assenyala, malgrat apuntar quePer l'expert del European Council on Foreign Relations, caldrieni també veu com un pas "lògic" que la UE avanci ara cap a sancions al"El marge de beneficis del carbó era petit comparat amb el del petroli i encara és més gran amb el gas", subratlla.També dins l'apartat de sancions, la UE ha adoptat diverses. Al llarg dels últims tres mesos ha prohibit les transaccions amb el, ha prohibit l'accés al sistemade diversos bancs russos –entre ells l'Sberbank, l'entitat més gran del país- i ha restringit totes lesamb determinades empreses estatals, entre d'altes.No obstant això, els experts consideren que aquestes accions són. "Rússia encara, i l'entitat més gran del país va ser sancionada fa pràcticament dos dies", assenyala Akhvlediani.En l'aspecte de, en canvi, l'experta del think-tank CEPS opina queLes sancions de la UE en aquest camp contemplen majoritàriament restriccions en les exportacions de tecnologia i productes electrònics, productes que permetrien a Rússia "reforçar-se militarment".En un altre gest sense precedents, la UE ha destinata través del Fons Europeu d'Ajuda a la Pau. Es tracta delque la UE participa en lai assumeix la coordinació de la distribució del material. Fins ara el fons només havia servit per finançar programes de suport a la formació militar o de compra de material no letal a països com Mali o la República Centreafricana.Malgrat el moviment de la UE per donar suport militar a Ucraïna, Loss considera que, especialment en comparació amb els Estats Units i el Regne Unit. "", subratlla.L'expert en política exterior i seguretat del European Council on Foreign Relations admet que l'entrega d'armes petites els primers dies de la invasió va ser "molt útil" per evitar que les tropes russes prenguessin el control de Kíiv, però considera que hi ha hagut una "manca de lideratge" per part de França i Alemanya en la resposta econòmica i militar europea. "Hem vist indecisió i dubtes que venien des de Berlín", remarca especialment crític amb el posicionament d'Alemanya.

