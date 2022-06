Cues a la ronda de Dalt per un aparatós accident

🔴🚧 Un #accident a la ronda de Dalt a Esplugues provoca cua d'11 km en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat#SCT #rondes pic.twitter.com/6xNZfgrqZv — Trànsit (@transit) June 3, 2022

Una laa primera hora d'aquest divendres està causantals accessos de Barcelona. Tot i que per ara no es té molta informació, les imatges de les càmeres de trànsit de l'Ajuntament de Barcelona mostren comi ha quedat encallada al mur de la mitjana de la via.El Servei Català de Trànsit, que ha notificat de l'incident poc després de les 6.30h del matí, confirma actualmentA més, hi haal trànsit en sentit Llobregat. L'afectació principal ha estat entre les sortides 9 i 10 de la ronda de Dalt, el punt on ha quedat encallada la furgoneta.Trànsit recomana buscar, ja que les cues cada cop són més llargues i la congestió no s'està relaxant. Així, des del Servei Català de Trànsit recomanen l'accés a Barcelona a través de la C-60 o C-32.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor