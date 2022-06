S'entrega a la policia per inculpar-se de l'enverinament de sis moreres

Escena surrealista a. Undel municipi es va presentar aquest dimecres a la tarda a la comissaria dels, després d’haver acudit també a ladel seu municipi, per inculpar-se de l’enverinament dedelAquesta acció vandàlica havia estat denunciada per l’Ajuntament de la Ràpita davant la Policia Local en comprovar que algú havia fer amb una broca uns forats a la soca dels arbres, que es troben en un jardí públic a la platja de, per tal de dipositar-hi al seu interior algun producte tòxic.Segons el testimoni prestat pel mateix veí en la seva declaració davant dels Mossos, el producte en qüestió va seri aigua. També va argumentar que no tenia intenció de matar els arbres sinó que pretenia que els hi caiguessin les fulles, perquè segons sembla tapaven la visió de l’immoble on viu, a primera línia de mar però just al darrere dels arbres.De fet, va apuntar també que no creu que hagin mort perquè hauria observat que estaven sortint. Els Mossos han traslladat les diligències ald’Amposta per tal que avaluï el cas.

