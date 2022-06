Dagoll Dagom posarà el punt final el 2024

posarà el punt final a la seva trajectòria l'any 2024. La històrica companyia catalana s'acomiadarà dels teatres tornant a representar. Així ho ha explicat Anna Rosa Cisquella, una de les fundadores de la companyia, en una entrevista al programa Llapis de Memòria de SER Catalunya.En declaracions al programa, Cisquella també ha assegurat que d'aquí a dos anys, moment en què aquest grup teatral fa 50 anys, és un bon moment per recuperar el musical i acomiadar-se dels escenaris. "Segurament tancarem perquè ja", ha assegurat.Dagoll Dagom va ser creada l'any 1974 pel director i poeta. Actualment, és dirigida per, Anna Rosa Cisquella i. La majoria dels espectacles que han fet són musicals i sèries de televisió, dels quals hi ha nombrosos discs amb les bandes sonores.Però l'obra que va significar un punt d'inflexió en la seva trajectòria, a banda de Mar i Cel, fou, de 1978, el salt definitiu al teatre musical i una de les més celebrades i conegudes de la companyia. Es basa en contes dei en les músiques "galàctiques" de. El 2015 va rebre el premi

