El Primavera Sound representa un petó entre Colau i Ayuso

L'organització del festivalha penjat una lona amb un dibuix d'unentre l'alcaldessa de, i la presidenta de la Comunitat de, situada en un dels accessos a dos dels escenaris on aquest dijous actuaran els caps de cartell de la jornada del festival.La imatge és autoria del mateix festival, han explicat fonts de l'organització a Europa Press, i està situada amb una altra lona amb el missatge "= Primavera Sound.". L'organització ha volgut promocionar d'aquesta manera l'edició del pròxim any, que tindrà seu tant a Barcelona com a Madrid.Aquesta imatge recorda el famós grafiti del petó entre els líders comunistesal, i inclou el missatge que també es llegeix en aquesta obra original: "". Aquesta edició està marcada per la polèmica generada arran de l'anunci que el 2023 el festival tindrà doble seu: de l'1 al 3 de juny alde Barcelona i del 8 al 10 de juny a lad'Arganda del Rei (Madrid).Aquest mateix dijous, el tinent d’alcaldia de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona,, ha assegurat aquest dijous que el consistori ha traslladat a l’organització del Primavera Sound un acord per garantir el certamen durant quatre anys. Després que un dels directors del festival hagi acusat el govern municipal de veure’l com una "molèstia" i de dir que Barcelona no els vol, Martí ha dit que “no entén” laA més, ho ha atribuït als “” de l’organització els moments previs abans de l’estrena de la nova edició. Ha explicat que els han proposat “dates concretes” per celebrar el certamen i ha celebrat el clima de “” i “bona”. Ha concretat que la intenció és mantenir-lo al Parc del Fòrum i que esperen una resposta a la proposta de l’Ajuntament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor