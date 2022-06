El PSOE vota per error eliminar el topall màxim de cotització a la Seguretat Social

Error delal. La cambra baixa espanyola ha aprovat aquest dijous una esmena d'Unides Podem per eliminar elde, que ha estat inclòs al projecte de llei per impulsar els plans de pensions d'ocupació. Els socialistes no tenien previst donar-li suport, però finalment ho han fet.La proposta formava part d'un bloc d'esmenes d'per limitar les deduccions i les reduccions a l'IRPF del projecte del govern espanyol, però també per evitar que les aportacions empresarials no cotitzessin a lal. Tot plegat podria dificultar l'aprovació de la reforma de les pensions impulsada pel ministreDesprés de la votació, celebrada a ladel Congrés, des de la bancada socialista han reclamat repetir la votació després d'adonar-se que entre les esmenes aprovades n'hi havia una en la qual realment no estaven a favor.Tot i això, el president de la Comissió,, que, coses del destí, és representant d'Unides Podem, ha rebutjat aquesta possibilitat, instant a plantejar undurant la votació de la iniciativa en el ple del Congrés. Val a dir que el diputat ho ha fet davant les recomanacions dels, i, per tant, no ha estat una decisió d'interès polític.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor