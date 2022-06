Un català es converteix en mem mundial sense saber-ho

Heartbreaking: The Worst Person You Know Just Made A Great Point https://t.co/L3PuR9yvsR pic.twitter.com/a4zrv02IuJ — ClickHole (@ClickHole) May 16, 2019

és un home de 42 anys que viu a. És tècnic de màrqueting de professió i com a hobby toca la bateria en un grup de música. En principi, res polèmic o grotesc, però el català s'ha convertit en notícia per haver esdevingut unsense saber-ho. El cas l'ha desvelat El País i realment no és massa positiu.I és que hi ha mems que poden ser graciosos però deixar en mala posició el seu. I ha estat així en aquesta ocasió, ja que una imatge de Josep Maria García ha estat batejada com "". "Era una", assegura l'home, que relata que buscava aquesta frase en anglès () ai apareixien desenes de fotos iguals d'ell.La realitat és que la imatge original la va fer el fotògraf professionall'any 2014 alde, quan García va fer de model improvisat per calibrar la imatge. Una de les fotos va quedar bé i Mollón la va pujar al catàleg. Allà la va trobar un redactor del web satíric Clickhole i va titular: "Trencador: la pitjor persona que coneixes ha endevinat la tecla", acompanyat de la foto de García.Avui dia, si es busca el títol d'aquest article en anglès () apareixen milions de resultats. "Aprens a viure-hi", assegura el protagonista de la imatge a El País. Malgrat que explica haver rebut desenes de missatges delso d'per entrevistar-lo, García no ha volgut formar part del show. "Si passa més a prop, i vet'ho prens amb més afecte, però de tan lluny... així s'entén que és Internet", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor