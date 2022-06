L'Ajuntament i el Primavera Sound treballen per garantir quatre anys més del festival a Barcelona

El tinent d’alcaldia de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona,, ha informat aquest dijous que el consistori ha traslladat a l’organització delun. La notícia arriba després que un dels directors del Primavera acusés el govern municipal de veure'ls com una "molèstia" i d'assegurar que Barcelona no els vol.Martí l'ha replicat. Ha dit queprevis abans de l’estrena de la nova edició d'aquest mateix dijous. És més, el tinent d'alcaldia de Cultura ha explicat que s'han proposatper celebrar el certamen i s'ha congratulat pel clima de “diàleg” i “bona entesa” entre ambdues parts. També ha concretat quei que, ara, esperen la resposta dels organitzadors.Sobre l'edició d'enguany, Martí ha declarat quedel Primavera Sound que recupera la normalitat". Aquesta vegada, a més, el festival s'ha doblat, una demanda que els organitzadors van fer a la ciutat per recuperar-se de la patacada de la pandèmia”, ha afegit el responsable de Cultura.En aquesta línia, també ha recordat que en els darrers mesos el consistori ha treballat “intensament” per facilitar la implantació del Primavera en dos caps de setmana en qüestions com la neteja, la seguretat i la mobilitat.

