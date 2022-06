La UE aprova un nou paquet de sancions contra Rússia que inclou l'embargament parcial de petroli

Altres notícies que et poden interessar

Laha aprovat aquest dijous el, que inclou, finalment, l'per via marítima. Els 27 han donat llum verda al nou bloc de mesures després de l'acord polític que han assolit aquesta setmana els caps d'estat i de govern de la comunitat.El paquet final, però,Condició imprescindible d'per no posar traves a la tramitació de la nova ronda de sancions contra Rússia per la invasió d'Ucraïna. Kirill és una figura pròxima al president rus , Vladímir Putin, i ha estat polèmic per no haver condemnat l'atac rus.La prohibició d'importar petroli rus per via marítima és la principal mesura del paquet. Sumat al compromís de països com Alemanya o Polònia de reduir les importacions aquest any, la Unió Europea estima que potenguany.per l'amenaça d'Hongria de bloquejar el paquet i encara no hi ha cap calendari per posar-hi fi.El sisè paquet de sancions també suma tres bancs més, entre ells. També afegeix a la llista negra comandaments militars relacionats, entre d'altres, amb la massacre de. A més a més, la nova ronda de sancions, entre les quals hi ha productes químics i d'alta tecnologia i es veten les emissions a la Unió Europea de tresrussos més.​​​​​

