Demanen no consumir una carn venuda en supermercats per salmonel·losi

La carn de Lidl que té presència de Salmonel·la Foto: AESAN

Alerta alimentària per unavenuda als supermercats. La carn picada d'au, presentada com a, té presència de, el bacteri que causa la. L'alerta l'ha donat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) a partir d'un avís de les autoritats sanitàries de l', però el producte s'ha distribuït a tots els establiments Lidl de l'Estat.Per ara, no es coneix cap cas de la malaltia arran d'aquesta carn en mal estat, però l'recomana a totes les persones que tinguin el producte a casai tornar-lo al punt de compra. Les dades facilitades per les autoritats sanitàries del govern espanyol expliquen que el producte afectat és del, amb data dede 3 de juny de 2022.La mateixa AESAN ja ha demanat als supermercats Lidl que, si encara tenen aquest producte al seu aparador, elde manera immediata. Per altra banda, si ja s'ha consumit la carn en qüestió i es presenta algunacompatible amb la salmonel·losi, com són lai elsacompanyats de, es recomana visitar de seguida un centre d'assistència mèdica.

