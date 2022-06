Sorteig | NacióDigital et convida a la pel·lícula de juny del Cicle Gaudí

S'està carregant…

Fitxa tècnica



Direcció: Agustí Villaronga

Guió: Alessandro Baricco, Agustí Villaronga

Direcció de fotografia: Josep M. Civit Blai Tomàs

Estrena: juny 2021

Durada: 76 minuts

Gènere: drama

Versió: original en català

Intèrprets: Roger Casamajor, Marc Bonnin

On veure El ventre del mar en el marc del Cicle Gaudí?

Alella: Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella (dimarts 28 de juny, 19.00)

Arenys de Munt: El Centre (dissabte 4 de juny, 18.00)

Avinyó: El Catalunya (diumenge 19 de juny, 18.00)

Badalona: Teatre Margarida Xirgu (dimecres 22 de juny, 20.00)

Balsareny: Sala El Sindicat (diumenge 19 de juny, 18.00)

Barcelona-Poblenou: Teatre Casino l'Aliança del Poblenou (dijous 16 de juny, 19.00)

Berga: Teatre Patronat Casal Parroquial (dijous 9 de juny, 20.30)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 17 de juny, 20.00)

Calaf: Casino de Calaf (divendres 24 de juny, 21.00)

Calella: Auditori Can Saleta (dijous 23 de juny, 21.00)

Capellades: La Lliga (divendres 17 de juny, 19.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 16 de juny, 20.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (diumenge 19 de juny, 18.00)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (divendres 17 de juny, 20.00)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 17 de juny, 20.00)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (divendres 17 de juny, 19.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 21 de juny, 19.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 16 de juny, 20.00)

La Palma de Cervelló: Teatre de l'Aliança Palmarenca (divendres 17 de juny, 22.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 26 de juny, 19.00)

Martorell: Auditori Joan Cererols (divendres 17 de juny, 19.00)

Matadepera: Sala Frederic Mompou de l'Escola de Música (divendres 10 de juny, 19.00)

Mataró: Foment Mataroní (dijous 30 de juny, 20.15)

Molins de Rei: Teatre la Peni (dissabte 18 de juny, 19.00)

Montornès: Espai Cultural Montbarri (diumenge 19 de juny, 18.00)

Navarcles: Teatre Auditori Agustí Soler i Mas (divendres 1 de juliol, 21.30)

Òrrius: Sala Teatre (diumenge 19 de juny, 18.00)

Palau Solità i Plegamans: Teatre de la Vila (diumenge 19 de juny, 19.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 17 de juny, 20.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dissabte 25 de juny, 20.15)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (dijous 9 de juny, 19.30)

Sant Andreu de Llavaneres: Sala Teatre del Casal (diumenge 19 de juny, 18.00)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 28 de juny, 19.30)

Sant Fruitós de Bages: Teatre Casal Cultural (diumenge 26 de juny, 18.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 16 de juny, 20.00)

Sant Llorenç d'Hortons: la Pista (dissabte 25 de juny, 22.30)

Sant Vicenç de Castellet: Teatre el Coro (diumenge 19 de juny, 19.30)

Santa Eulàlia de Ronçana: Sala Muriel Casals-Centre Cívic i Cultural La Fàbrica (diumenge 19 de juny, 19.00)

Santa Maria d'Oló: Espai Hemalosa (diumenge 12 de juny, 18.00)

Sentmenat: Teatre del Coro (dissabte 10 de juny, 20:00)

Sitges: Cinema Prado (dijous 16 de juny, 20.30)

Taradell: Can Costa Centre Cultural (dijous 30 de juny, 19.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 16 de juny, 20.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 16 de juny, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 12 de juny, 19.00)

Vilafranca del Penedès: Espai Cultural Forum Berger (diumenge 19 de juny, 18.00)

Vilanova del Vallès: Teatre Auditori Centre Cultural (divendres 10 de juny, 19.30)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 16 de juny, 19.30)



Anglès: sala polivalent de l'U d'Octubre (divendres 17 de juny, 20.00)

Banyoles: Auditori de l'Ateneu de Banyoles (dissabte 4 de juny, 20.00)

Begur: Casino Cultural (divendres 17 de juny, 19.00)

Blanes: Teatre de Blanes (dijous 16 de juny, 20.00)

Cadaqués: Art i Joia (divendres 21 d'octubre, 19.00)

Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 19 de juny, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 18 de juny, 20.00)

La Cellera de Ter: Teatre Centre Cultural Parroquial (divendres 10 de juny, 20.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 26 de juny, 18.00)

Maçanet de la Selva: Teatre la Societat (diumenge 26 de juny, 18.00)

Palamós: Teatre La Gorga (dijous 30 de juny, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya - Amics del Cinema de la Vall de Ribes (dissabte 18 de juny, 19.00)

Roses: Teatre Municipal de Roses (dijous 30 de juny, 20.15)

Sant Feliu de Guíxols: Monestir de Sant Feliu de Guixols (divendres 17 de juny, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 11 de juny, 19.00)



Almacelles: Cinema Casal (diumenge 19 de juny, 19.00)

Arbeca: L'Abadia (diumenge 19 de juny, 19.00)

Balaguer: sala d'actes de la Paeria (divendres 1 de juliol, 20.30)

Bellcaire d'Urgell: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 17 de juny, 21.00)

Bellver de Cerdanya: sala del teatre del Centre Cívic Escoles Velles (diumenge 19 de juny, 18.00)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (diumenge 26 de juny, 18.00)

La Fuliola: sala d'actes de l'Ajuntament (diumenge 26 de juny, 18.00)

La Guingueta d'Àneu: Sala lo Ventador (dissabte 18 de juny, 19.00)

La Granadella: Centre Cívic 1 d'octubre (diumenge 19 de juny, 18.00)

La Pobla de Segur: Molí de l'Oli (dijous 30 de juny, 21.30)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (divendres 24 de juny, 20.30)

Puigverd de Lleida: sala de la Llar Social (diumenge 26 de juny, 19.30)

Sant Llorenç de Morunys: Teatre Municipal (diumenge 26 de juny, 18.00)

Sort: Cinema-Teatre Els Til·lers (diumenge 19 de juny, 18.30)

Vall de Boí: sala d'actes de l'Ajuntament de la Vall de Boí a Barruera (dimecres 22 de de juny, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 18 de juny, 19.00)

Ascó: Casal Municipal (divendres 17 de juny, 22.00)

Bonastre: Sala la Societat (dissabte 18 de juny, 19.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (diumenge 12 de juny, 18.00)

Gandesa: Cinema Coliseum (diumenge 12 de juny, 18.00)

L'Espluga de Francolí: sala Folch i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí (diumenge 19 de juny, 18.30)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 16 de juny, 20.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (divendres 10 de juny, 19.00)

La Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 16 de juny, 20.00)

La Selva del Camp: Castell del Paborda (dissabte 18 de juny, 19.00)

Llorenç del Penedès: la Cumprativa (dissabte 25 de juny, 21.30)

Passanant i Beltall: sala de plens de Passanant (dissabte 25 de juny, 17.00)

Santa Oliva: Monestir de Santa Maria de Santa Oliva (divendres 17 de juny, 19.30)

Tarragona: Auditori de la Diputació (dijous 30 de juny, 19.00)

Tortosa: sala petita del Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 16 de juny, 19.00)

Vilallonga del Camp: sala de cinema del Centre Recreatiu (dissabte 18 de juny, 21.30)

Vila-rodona: Casal de Vila-rodona (diumenge 19 de juny, 18.45)



Bases del sorteig

Juny de 1816. Una embarcació francesa s'encalla davant les costes del Senegal.Sense bots suficients per a tots, es construeix una bassa per remolcar a 147 persones. El pànic i la confusió s'apodera dels tripulants de la nau que acaben tallant la soga de remolc i abandonant la bassa a la seva sort. D'aquests 147 homes només 9 van aconseguir salvar les seves vides.Entre ells hi havia Savigny, un oficial mèdic implacable i Thomas, un rebel mariner ras. Enfrontats, viuen aquests fets mostrant diferents actituds per a sobreviure.

