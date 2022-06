Dua Lipa cau al concert de Barcelona: no és la primera vegada

Dua Lipa fell on stage tonight 😭🫶#FNTourBarcelona pic.twitter.com/eZ7pXe3tGt — Future Nostalgia Tour (@fntour2022) June 1, 2022

quecau a un concert. La nit de dimecres els espectadors i espectadores delvan ser testimonis d'una nova caiguda de la diva del pop. Dua Lipa va precipitar-se mentre interpretava la cançó Be the one.Alguns dels presents, conscientment o inconscientment del que anava a passar, van gravar els fets i, posteriorment, van penjar ela lessocials. En les imatges, veiem a la cantant britànica fent un pas de ball ràpid quan, de sobte, es precipita a terra. Ràpidament, s'aixeca i es veu com un dels ballarins s'interessa per ella i el públic l'anima.No és la primera vegada que Dua Lipa cau a un escenari. També li va passar en un dels seus xous a la ciutat italiana de, en una topada molt similar a la d'ara. Aleshores, també va transcendir un vídeo que, tal com ara, es va fer viral en qüestió d'hores.Caiguda a banda, l'actuació de l'artista va ser estel·lar. Una bona manera per començar la, que va haver d'estar dos anys a la nevera per culpa de la Covid. La pròxima parada del tour també és a Barcelona. Concretament, al, on actuarà com a cap de cartell aquest dijous.

