Pilarín Bayés, indignada amb els incompliments de l'Estat: «Prou colonització»

Els incompliments d'de l'Estat amb Catalunya ha generat una gran indignació, i una de les últimes veus en pronunciar-se ha estat. La popular il·lustradora i ninotaire, en una publicació al seu perfil d'Instagram, ha estat molt clara: "Voleu que us dibuixi perquè soco no cal? Prou".Bayés també ha explicat que té 81 anys i que encara treballa, mai ha agafat cap baixa i ha pujat quatre fills. En referència als incompliments d'inversions de l'Estat a, ho compara amb com el mateix executiu les ha duplicat a: "I així moltes més coses", ha assegurat.Els compromisos d'per a Catalunya pactats i inclosos als pressupostos van tornar a quedar en paper mullat el 2021. Segons les dades d'execució fetes públiques aquest dilluns, eli el seunomés hi van gastar poc més d'un terç d'allò compromès, menys que en cap altre territori. Mentrestant, la inversió a Madrid va suposar finalment un 84% superior a allò contemplat als pressupostos, sortint beneficiat molt per sobre que qualsevol altra regió.Tot plegat fa que la confiança entre la Generalitat i l'Estat, repeteixen aquests dies a Palau, és "nul·la". Ja ho era amb el-les explicacions dela setmana passada alno van servir per convèncer Pere Aragonès, amb qui encara hi ha una reunió pendent-, i la publicació de les dades d'execució pressupostària només ha servit per crispar encara més una situació que s'acosta al límit.L'incompliment de les inversions pactades peren els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 -només se n'ha complert un terç, proporció encara més lesiva si es compara amb les dades de Madrid- han escalfat els ànims, laha reclamat explicacions formals a lai Aragonès exigeix una "reversió immediata" de la tendència. Més llenya al foc d'una relació que, des que ha arrencat el 2022, només s'ha corcat.

