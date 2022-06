Un activista peruà es casa amb un arbre de la plaça Catalunya de Barcelona

🔴 @esterilla10 acaba de presenciar el casament entre Richard Torres, actor i ambientalista peruà, i un arbre de Plaça Catalunya. Torres ja s'ha casat amb 18 arbres de 18 països diferents#TotEsMouTV3



▶ https://t.co/kf3KEQIDNT pic.twitter.com/i8QAaSRfce — Tot es mou (@totesmoutv3) June 1, 2022

Qui no té feina, el gat pentina. I qui no té raspalls, es casa amb arbres. No és una nova versió de la dita catalana, sinó un acte simbòlic que va realitzar el peruàaquest dimecres a la tarda a lade Barcelona. Actor i també ambientalista, l'homeque hi ha situat a la part de la plaça cèntrica de la capital catalana,. El programa Tot es mou de TV3 va poder entrevistar-lo i enregistrar les núpcies vegetals.En declaracions a RAC1, també va voler explicar per què no s'ha casat amb una persona i si amb arbres.i no em casaré mai amb un ésser humà. Vaig estar a punt de fer-ho però hi vaig renunciar. Com més connexió amb els humans més estimo la natura i els arbres". I és que no només s'ha casat amb un, se n'ha casat amb 18 més de 18 països diferents. I a Catalunya ja en porta dos: el de Barcelona i un altre a la Selva de Mar, a l'Alt Empordà.Torres assegura que ho fa per conscienciar el món de la tala indiscriminada, però al programa que presentava arribar a afirmar que "fa l'amor amb els arbres la nit de les núpcies". "Un arbre mai dirà sí o no a l’hora de casar-se. L’arbre es connecta profundament amb mi a través de la meditació", va dir el 20 de maig, quan es va casar a la Costa Brava per enèsima vegada.

