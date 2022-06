Junts i ERC retreuen al president del TSJC el poc ús del català a la justícia

El president del(TSJC),, ha explicat aquest dijous que només elque van presentar demandes judicials van sol·licitar el 2021 que se'ls fessin les notificacions en llengua catalana. A més, menys del 7% de les demandes inicials es van presentar en català. Per això, creu que el, però s'ha de posar en aquest context. Barrientos ha dit que li arriben molt poques queixes per no poder utilitzar el català a la justícia, i sempre s'intenta garantir el dret d'opció lingüística. Barrientos ho ha dit al Parlament, on ha presentat la memòria del 2020., diputat de, i, diputada d', li han retret el poc ús del català per part del mateix TSJC, en la pròpia documentació que s'ha presentat al Parlament i en la que estava plena de faltes ortogràfiques . A més, li han demanat a Barrientos que ell mateix utilitzi més el català en les seves intervencions a la cambra. El president del TSJC s'ha excusat dient que s'expressa millor en castellà i això li facilita la transmissió del missatge.El diputat dels comunsha proposat que als jutges que utilitzin el català se'ls pagui un complement, tal com es fa amb els advocats d'ofici. En canvi el PSC i sobretot Cs han criticat els comentaris de Junts i ERC, retreient-los que instessin Barrientos a parlar en català.Durant la comissió de Justícia de la cambra catalana, Barrientos ha admès el poc ús del català als jutjats, però ha dit que no només és culpa dels jutges, molts dels quals vinguts de fora de Catalunya, sinó també dels. A més, ha assegurat que la Sala de Govern del TSJC no pot fer gaire més del que fa, com recordar als jutges que han de garantir el dret a usar les dues llengües.L'ordre del dia de la comissió incloïa la presentació de la memòria del 2020 i una possible alteració de l'ordre del dia per presentar la memòria del 2021. No obstant, alguns grups han retret a Barrientos que la documentació de la segona memòria els ha arribat aquesta mateixa setmana i no han pogut analitzar a fons els centenars de pàgines que conté. Per això, s'ha decidit que Barrientos. No obstant, el president del TSJC portava preparada una presentació amb dades dels dos anys i ha recordat que el 2020 va ser un any excepcional i poc comparable a causa del tancament dels jutjats per la pandèmia.

