El govern espanyol pacta amb Bildu apujar un 15% les pensions no contributives

Elha pactat ambapujar un 15% les, de viduïtat, orfandat o invalidesa, i una garantia per impedir que el nou fons públic de pensions es financi amb fons de la, a canvi de la seva abstenció en aquesta norma. Així ho ha anunciat la formació minuts abans de la votació d'aquest projecte de llei a la Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Congrés aquest dijous.L'acord preveu que la pujada del 15% s'inclogui en el proper decret llei per prorrogar les mesures de resposta econòmica a la crisi provocada per lafins al 31 de desembre del 2022. Segons els càlculs de Bildu, les persones que cobren aquest tipus de pensions veuran incrementada la prestació entrecada mes.Aquesta proposta era una de les reivindicacions que Bildu va fer arribar al govern espanyol a la negociació per ampliar l'abast del. Així mateix, la formació assegura que "ni un sol euro de la Seguretat Social serà destinat al fons de pensions, evitant així lade la Seguretat Social i blindant les pensions públiques i la seva sostenibilitat".D'aquesta manera, Bildu celebra haver "aconseguit desbaratar la intenció de lesd'utilitzar aquesta llei per introduir i estendre elsmitjançant beneficis per a qui se'ls pugui pagar", cosa que entenen com un "campi qui pugui" que venia a debilitar el sistema públic de pensions."Sabem que no n'hi ha prou, però estem segurs que aquesta mesura suposarà unper a milers i milers de pensionistes i un pas més en el camí cap a la dignitat que mereixen", ha dit el seu portaveu en el, assumint que "aquest èxit no hagués estat possible sense l'empenta del moviment de pensionistes".

