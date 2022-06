Les víctimes de l'accident del Priorat van estar 24 hores a dins del cotxe abans que els trobessin

Les dues víctimes mortals i la noia ferida molt greu en l'accident de l'N-420 a Pradell de la Teixeta (Priorat)abans que els serveis d'emergència els trobessin. Segons ha avançat el departament de notícies de TV3,de diumenge, un dia abans que es notifiquessin els fets.Els serveis d'emergències els van localitzar 24 hores després, gràcies a l'alerta donada pel servei de manteniment de carreteres.quan es van precipitar al barranc. La investigació policial continua oberta i tot apunta que l'accident s'hauria produït per la somnolència del conductor. Dilluns, els efectius d'emergències van treballar durant tot el matí per trobar un quart ocupant, però finalment, es va descartar que hi fos.Els bombers van havera tots tres per poder-los alliberat de l'interior del vehicle. Segons ha informat el, en un principi s'estava buscant també una quarta persona que viatjaria al cotxe, però finalment la recerca es va suspendre perquè la càmera tèrmica del dron que sobrevolava la zona només va veure restes del cotxe sinistrat i altres materials.

