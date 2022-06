L'empresa ESBO inverteix 8,3 milions d'euros en un «skypod» logístic amb 36 robots

Un exemple de "pensar en gran"

Sistema «skypod» de l'empresa ESBO a Sallent. Foto: Pere Fontanals

Una empresa que dona feina a 180 persones

L'empresaha incorporat a la seva planta deunque permetde la mercaderia i. Es tracta d', una tecnologia innovadora en ela Europa que, en el cas d'ESBO, li ha permès incorporar 36 robots capaços dei portar el producte fins a l'operari.La companyia ha invertit 8,3 milions d'euros en aquesta tecnologia i té previst implantar una segona fase més endavant. El president de la Generalitat,, ha visitat aquest dijous les instal·lacions i n'ha elogiat la seva capacitat d'innovació i de "" des d'unde l'economia catalana.La instal·lació robòtica ubicada a Sallent ocupa una superfície de 2.500 metres quadrats amb prestatgeries d'11 metres d'alçada i una capacitat de. Els 36 robots de la flota són els encarregats de traslladar de manera automàtica el producte fins a l'operari, cosa que, eliminant els recorreguts del personal ide preparació de les mercaderies.Malgrat tractar-se d'una solució especialment pensada per a l', l'empresa destaca que skypod, de la firma, pot adaptar-se també a necessitats del sector industrial i del retail.El soci i CEO d'ESBO,, ha detallat que aquest nou sistema els permetrà "augmentar la productivitat i millorar el servei als clients", reduint eli l'. "La implementació d'aquest sistema únic en el sector logístic europeu constitueix una nova etapa en la nostra empresa, que obre les portes a un futur de", ha destacat durant els parlaments. També ha avançat que tenen previst implantar unamés endavant.Per la seva banda, el president i soci de la companyia,, ha recordat que l'empresa porta dedicant-se a la logística des que es va crear el 1999 i que un dels seus trets distintius ha estat la seva capacitat d'adaptació davant els canvis i reptes del mercat i dels clients. En aquest sentit, ha remarcat que la logística s'ha convertit en "peça angular" deli ha destacat el compromís de seguir apostant per la tecnologia i la innovació.Per la seva banda, Pere Aragonès ha destacat precisament aquesta capacitat d'i de "pensar en gran", tot posant-lo d'exemple del que han de fer les empreses catalanes per poder avançar cap a la "" del futur. I ha afegit que empreses com aquesta formen part del grup de "campions ocults", que són líders en el seu àmbit i que no coneix la ciutadania. "Gràcies a l'esforç i compromís d'empreses i treballadors, avui", ha afirmat.Durant el seu discurs, també ha animat el teixit empresarial i a les institucions dela seguir avançant per continuar tenint un clar protagonisme en la nova era industrial, tal com va passar amb aquesta comarca fa dos segles en plenaESBO és un operador logístic centrat en l'e-commerce, però que també ofereix serveis de logística per alsen totes les fases de la cadena de subministrament, des de l'entrada de mercaderies fins a les devolucions. Els seus principals clients són, el, entre d'altres.En l'actualitat disposa d'infraestructura logística en dos centres de treball, situats en les localitats catalanes dei a Sallent, amb un total de 66.000 metres quadrats disponibles i més de 66.000 palets de capacitat. Té una plantilla de gairebé 180 persones, al marge dels llocs de treball indirectes. La seva facturació el 2021 va ser de 16,4 milions d'euros.Durant la visita a les instal·lacions de Sallent, també hi ha estat el president de; el president de, i el president dea la Catalunya Central,. També hi ha assistit la delegada del Govern a la Catalunya Central,; l'alcalde de Sallent,i el president del Consell Comarcal del Bages,

