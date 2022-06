Tot el que has de saber de la Patum 2022

Dimecres, 15 de juny

Berga recupera aquest juny, la festa per excel·lència de la ciutat que suma més de sis-cents anys d'història. Després de dos anys d'aturada per la pandèmia, el ple de l'Ascensió va aprovar diumenge passat reprendre amb absoluta normalitat la celebració de la festa. Així, el foc, el ball i la música tornaran a prendre les places i els carrers de la capital berguedana entre elEls actes principals se celebren de dimecres a diumenge. Amb els(dimecres i dissabte) i lai la(dijous i diumenge) com a protagonistes. El divendres, els més joves fan la seva festa,. L'epicentre dels actes de dimecres, divendres i diumenge és la, mentre que dijous i dissabte la festa es trasllada a altres punts de. A continuació, detallem què se celebra cada dia.La festa comença amb el passacarrers de dimecres al migdia. A les 12 en punt, a la plaça de Sant Pere, eldona el tret de sortida a la passada, que recorre els principals carrers del barri vell de Berga. Al seu darrere, ballen al so de la música les dues parelles de Gegants, que són seguides per molts joves i infants que surten de l'escola per donar la benvinguda a la festa. És l'única passada de la Patum on no hi ha foc.A les 8 del vespre, també a la plaça de Sant Pere, es dona pas al passacarrers de dimecres al vespre, que torna a recórrer els principals carrers del barri vell de Berga i s’atura en 21 punts en honor a les autoritats i representants del poble.Primerament, es fan dos salts a Sant Pere, que consisteix enDesprés, el Tabal encapçala el passacarrers que fa un salt davant de cada lloc escollit pels regidors de l'Ajuntament. Entre salt i salt, les comparses avancen pels carrers i places al so de la música. La passada acaba ben entrada la matinada amb elsa la plaça Sant Joan, la pujada pel carrer Major al so de la popular melodia "Ella s’ho pensa" i els Tirabols a la plaça de Sant Pere.Dijous és dia dea la plaça de Sant Pere, on ballen les vuit comparses de la festa. A les 12 del migdia té lloc La Patum de Lluïment, on totes les comparses -excepte els Plens- fan el seu ball ordenadament una sola vegada. Quan acaba la ronda, es dona pas als Tirabols, on participen les dues Guites i les dues parelles de Gegants, que comparteixen la plaça mentre tothom volta al so de la música.La Patum Completa és un dels actes més esperats i que reuneix un major nombre de persones. La plaça de Sant Pereque volen saltar al so de la música. Els salts comencen a les 21.30 hores, amb la participació de les vuit comparses, inclosos els Plens.El desenvolupament de la festa segueix el mateix patró que la de Lluïment, amb un salt per comparsa al centre de la plaça de manera ordena. La diferència és que en comptes de fer una sola ronda de salts, se'n fan, on els Plens fan un salt al final de la segona i la quarta. Quan han finalitzat tots els salts i les rondes, es ballen els Tirabols, amb les dues Guites i les dues parelles de Gegants.Divendres és el dia dels més petits, que celebren la seva festa, la, amb figures adaptades als infants. La plaça de Sant Pere acull a les 12 del migdia la Patum Infantil de Lluïment, que com la dels grans, hi ballen una vegada totes les comparses -excepte els Plens- i es finalitza amb els Tirabols.A les 17 hores, se celebra La Patum de la tarda, que segueix també el mateix patró que la Patum Completa: quatre rondes de salts amb totes les comparses, exceptuant els plens, que només ho fan al final de la segona i la quarta. També es fan els Tirabols per concloure.Dissabte, la festa es reprèn a la tarda, amb el passacarrers del vespre, que arrenca a les 19.30 hores des de la plaça de Sant Pere ambi ball de Maces, de Guites i un ball de la parella vella dels Gegants. Després, el Tabal inicia el recorregut pels carrers del barri vell -pujant fins a l'Hospital de Berga per fer-hi un salt- i s'atura a fer els salts en les diferents places de la ciutat. Durant la passada també es fa un salt als llocs triats per les quatre parelles d'administradors de la Patum. De la mateixa manera que dimecres, entre salt i salt, les comparses avancen pels carrers i places al so de la música.Es finalitza amb els Tirabols a la plaça Sant Joan, la pujada pel Carrer Major amb la música "Ella s'ho pensa" i els Tirabols a la plaça de Sant Pere.Diumenge es torna a celebrar la Patum de Lluïment i la Patum Completa. A les 12 del migdia, a la plaça de Sant Pere, es fa unaamb totes les comparses, excepte els Plens, i es fan els Tirabols.A la nit, a les 21.30 hores, es fan quatre rondes de salts amb totes les comparses i un salt de Plens al final de la segona i la quarta. Ben entrada la matinada, els Tirabols tanquen la festa.Paral·lelament a la festa que es fa a la plaça de Sant Pere i als diversos carrers de Berga, l'Ajuntament de Berga, juntament amb les entitats de la ciutat, ha organitzata la plaça Cim d'Estela, on hi haurà actuacions musicals de grups d'arreu dels Països Catalans entre dijous, divendres i dissabte

