L'Alexa, una​que va néixer amb una petita i deformadadreta, ara en té una nova: està. Ha informat dels fets la companyia que l'ha fabricat,Therapeutics, una entitat especialitzada en regeneració mèdica de Queens (Nova York). Experts independents han dit que el trasplantament és un avenç impressionant en el camp de l'enginyeria de teixits.El trasplantament es va fer el mes de març i la companyia, aquest dijous, n'ha fet una primera valoració. A hores d'ara, els metges han explicat que el teixit del cartílag de l'orella dreta encara és en procés de regeneració. Un cop acabi aquest període, la jove veurà que té el. De fet, quant a aparença, ha estat impresa perquè s'assembli a l'orella esquerra, tal com ha declarat 3DBio als mitjans. L'entitat, que compta amben el sector, s'ha convertit en unaen la recerca per la millora de trasplantaments d'òrgans i teixits."És una cosa molt grossa", ha dit Adam Feinberg, professor d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Carnegie Mellow i cofundador de FluidForm, una companyia de medicina regenerativa que també fa servir la impressió 3D. El doctor Feinberg ha assegurat que la fita "demostra que, sinó un quan'".3DBio ha al·legat "preocupacions legítimes" perde l'operació, quelcom que ha posa difícil als experts de fora de l'entitat poder-ne treure valoracions. Això sí, la companyia ha afirmat que tant elde l'operació com els, han estat3DBio també ha informat quequan l'estudi s'hagi completat. I és que aquesta cirurgia forma part d'unde l'aplicació mèdica d'aquesta tecnologia que incloui encara és en procés de realització. És possible, ha advertit la companyia, que alguns dels trasplantaments no siguin exitosos o bé portin inesperades complicacions mèdiques. No obstant això, en el cas de la noia de 20 anys, els metges que han controlat la cirurgia han considerat que no hi hauria d'haver problemes, ja que l'orella s'ha fet amb cèl·lules de la pacient, motiu que fa pensar que el cos no la rebutjarà.

