Les famílies de l'escola Auditori denuncien que han trobat restes de drogues a l'entrada del centre

Avui a l'entrada de l'escola una nena de P3 ha trobat això. Fa setmanes que trobem restes de les festes del @RazzmatazzClubs a l'entrada, però això supera totes les expectatives. pic.twitter.com/u4Y6zSvNTs — Revolta Escolar - AFA Escola Auditori (@afa_auditori) June 2, 2022

L'de l'escola Auditori de Barcelona ha denunciat que una nena de P3a la porta del centre escolar, motiu pel qual reclama l'actuació de l'Ajuntament en una zona amb una concentració de grans discoteques i afectada per un increment de les conductes incíviques i molèsties nocturnes. A través d'un fil de piulades, l'associació de pares i mares de l'escola ha volgut reclamar mesures per controlar els residus, restes i conseqüències de les festes de la discoteca als seus voltants., que reclamen des de fa mesos que l'administració intervingui per garantir el descans i la seguretat dels veïns.Es tracta d'un barri en el qual coincideixen en pocs metres tres grans locals amb un aforament per milers de persones:. La regidora d'ERC al districte de Sant Martí i a l'Ajuntament de Barcelona,, ha respost a la piulada i ha assegurat que "demanaran un reforç de neteja a la zona els dies que està obert Razzmatazz". A més, la regidora ha assegurat que es "tornarà a convocar la taula de seguretat del barri amb caràcter d’urgència per poder tractar aquests temes".Veïns de la zona fa anys que reclamen mesures al consistori per aturar les conseqüències que es deriven de la gran afluència als locals d'oci nocturn que es concentren en diversos carrers i els botellots que s'organitzen a l'exterior, una situació que assenyalen que s'ha agreujat amb la reobertura després de la pandèmia.tota la zona veïnal s'ha vist afectada per la brutícia dels botellots, el soroll o les conseqüències dels grans volums de persones que surten de festa durant el cap de setmana. Ara, per intentar combatre-ho i demostrar els perjudicis sonors que suposa, el consistori que dirigeix Ada Colau, que ha mantingut diverses reunions amb els veïns mobilitzats,per tal de mesurar el volum que suposa l'oci nocturn en aquella zona.

