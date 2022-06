Gràcies, ministra Sánchez

S'ha de ser maleducat per agafar les dades sobre l'execució pressupostària de l'Estat per territoris i començar a analitzar-les fil per randa. Denunciant, fins i tot, els greuges històrics i pesadíssims entre Catalunya i Madrid. S'ha de ser deslleial.. "Hem de ser seriosos i rigorosos", va dir. I ho va dir invertint aquestes 6 paraules quan podria haver-ne invertit només una: calleu. Però ja veieu fins a quin punt el govern espanyol és magnànim amb nosaltres, que Sánchez va sextuplicar -sextuplicar!- la inversió oral prevista a les ones catalanes., va afegir. Efectivament, les xifres no expliquen bé el detall de les actuacions. Expliquen bé el part d'un cavallet de mar, probablement. El Big Bang. El conte de la Caputxeta Vermella. La llum d'un capvespre d'estiu. Però no aquestes inversions desateses pel govern espanyol. Això no ho expliquen les xifres, sinó el Màgic Andreu.perquè no venen al cas. Només són números descontextualitzats per 349è any consecutiu, números que no poden posar en dubte que aquest sigui un govern fiable. Perquè sí, Sánchez va afirmar que "aquest és un govern fiable". Al mateix temps que li anaven relatant les dades plenes d'incompliments, una per una, ella afirmava que el seu govern tal. N'hi ha per tirar la B-40 al foc., perquè "fer la comparativa amb Madrid genera crispació i no s'adapta a l'agenda del retrobament". No s'adapta a l'agenda del retrobament! Quina meravella! Feia anys que la política no es veia immersa en un argument tan ben travat.si veieu que la fleca de sota casa us ha apujat la barra de quart, si a la feina el vostre cap us recrimina qualsevol cosa, o si la vostra parella us ataca amb un retret feridor en plena crisi matrimonial. Perdona, això que estàs fent de demanar-me que abaixi la tapa del vàter no s'adapta a l'agenda del retrobament, no anem bé.per ser utilitzada en les situacions més complicades. Apunteu-vos-la perquè li va resoldre la papereta a ella i en algun moment de la feixuga vida conjugal us la resoldrà a vosaltres: "Segur que aquest any l'execució serà més positiva i l'any que ve encara ho serà més." El pronòstic no sol fallar.

