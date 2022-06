Mor la cantant Gracia Montes als 86 anys

Sentimos comunicar el fallecimiento de Gracia Montes. Con ella se apaga la elegancia de la copla y una de las voces más personales del género. No hay palabras para expresar el dolor que nos causa tener que escribir este mensaje. Gracias por el cariño y admiración. #graciamontes pic.twitter.com/milzGDtZEq — Gracia Montes (@GraciaMontes1) June 2, 2022

La cultura musical espanyola viu un dia de dol profund: la cantant de copla, ha mort aquest dijous a l'edat de 86 anys. Ho ha comunicat l'ajuntament del seu poble natal,, que ha decretat fins a dos dies de dol oficial.Considerada una de les veus més importants del gènere, anomenada la "veu de vidre", les seves interpretacions devan donar una mica de vida a una de les èpoques més fosques de la història d'Espanya.Encara que fos molt coneguda ja des de molt jove, quan va començar a interpretar cançons per Andalusia i a gravar certes peces que van aparèixer a les ràdios espanyoles, Montes va saltar a la fama amb el cinema (encara que hi va treballar molt poc). El director, que precisament aquest 2 de juny compleix 100 anys del seu naixement, la contracta per al seu llegendari llargmetratge,(1955), en el que interpreta el fandango(que forma parta dels Fandangos de Huelva y Verdiales).La novetat és que aquesta interpretació de Montes al film de Bardem va incloure uns versos d'un altre fandango,de Pepe Pinto. El fet diferencial de la pel·lícula, i per això és part històrica del cinema estatal, és que es va gravar en directe una versió diferent de la que es pot escoltar al disc original. El llenguatge cinematogràfic de l'obra és sensacional gràcies, en bona part, al cant de Gracia Montes. Lora del Río ha tingut unes paraules molt sentides per a la seva veïna, que sempre va defensar el municipi arreu del territori espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor