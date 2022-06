El fitxatge de Kevin Durant pel Barça torna a estar sobre la taula

KD on FC Barcelona? 👀@KDTrey5 says he’d love to play a final season overseas. Watch “How Hungry Are You?” https://t.co/1pFHgxS4BE pic.twitter.com/dfrsxFMvvj — Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2019

és un somni per a tot professional del bàsquet. La millor lliga del planeta aglutina els més avantatjats de l'esport de la cistella, en un escenari immillorable per aconseguir ser dels més bons del món, de la dècada o de la història de l'esport. Un d'aquests jugadors que mereix adjectius com aquests és, l'aler dels Brooklyn Nets, considerat un dels millors dels seus temps i, possiblement, dels millors de tota la història. Amb 33 anys ho ha aconseguit pràcticament tot a l'NBA: dos anells, dos MVP de les Finals, un de la temporada, All-Star, rècords de puntuació... fins i tot un mundial amb la selecció dels Estats Units. Doncs no en té prou i vol obtenir un fet insòlit: ser tota una estrella NBA, deixar els EUA i marxar a Europa.Al Barça.Durant ho va confessar fa uns anys, en una entrevista amb. "No sé com ho faria, però és un somni", va explicar el 2019. Ell mateix va admetre que la competició de l'Eurolliga, el seu format i l'estil de joc del continent l'atrauen molt. ", assegurava entre rialles. A més, ho tenia claríssim: volia jugar ali a la ciutat de Barcelona. Després dels seus anells de l'NBA i fer el salt a, va arribar la pandèmia i el tema va quedar tancat. Ara, després de diverses temporades irregulars, el seu desig torna a estar sobre la taula.El seu excompany als Golden State Warriors,, ha tornat a treure el tema en una entrevista en un podcast presentat pel periodista nord-americà. En plena preparació per lescontra els, Green és preguntat per la seva relació amb Durant i el seu futur a la lliga. "Clar que em preocupo per ell, és un germà per a mi. Vull que li vagi béo si decideix marxar a l'Eurolliga a jugar amb el Barça", ha declarat. És un objectiu difícil, però mai ha deixat de ser impossible.Kevin Durant té un contracte molt sòlid amb els Nets. Fins a la temporada 2025-2026 estaria vinculat a l'equip novaiorquès, amb un sou molt considerable i, evidentment, impossible de pagar per al Barça., amb augments salarials graduals per cada nova temporada. Això sí, Durant arribar a l'Eurolliga, si complís el contracte sencer amb Brooklyn,

