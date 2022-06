"L'oposició t'ensenya a haver de treballar els temes des d'una altra perspectiva i crec que ens hem adaptat molt bé"

Allò que potser no sabies d'Eva Candela:

Som a l'Horta dels Frares al parc de Vallparadís, per què ha escollit aquest lloc de la ciutat per fer l'entrevista? Per mi Vallpardís té un significat molt especial perquè és un dels grans projectes que s'ha fet a Terrassa que s'ha trigat molts anys fer-lo però que ha mort d'èxit. A més a més, tinc el privilegi de viure-hi a prop. És un lloc molt estimat.

Per mi Vallpardís té un significat molt especial perquè és un dels grans projectes que s'ha fet a Terrassa que s'ha trigat molts anys fer-lo però que ha mort d'èxit. A més a més, tinc el privilegi de viure-hi a prop. És un lloc molt estimat. Què li agrada fer en el seu temps lliure? Hi ha una cosa que m'agrada molt fer però que fa molt temps que no tinc temps de fer-ho: ballar salsa i bachata. Anava classes.

Hi ha una cosa que m'agrada molt fer però que fa molt temps que no tinc temps de fer-ho: ballar salsa i bachata. Anava classes. Una pel·lícula o una sèrie que miraria en bucle? N'hi ha moltes però la que he vist més vegades és El único testigo (1985).

N'hi ha moltes però la que he vist més vegades és El único testigo (1985). Quin llibre recomanaria? Molts però un llibre que em va marcar molt de petita i vaig llegir diverses vegades seguides era Tarzan de los monos. Darrerament estic llegint de la Gemma Lienas, La vida privada de Carmina Massot o la biografia de l'Angela Merkel.

Molts però un llibre que em va marcar molt de petita i vaig llegir diverses vegades seguides era Tarzan de los monos. Darrerament estic llegint de la Gemma Lienas, La vida privada de Carmina Massot o la biografia de l'Angela Merkel. Quin menjar li encanta? Els formatges.

Els formatges. El seu destí preferit? Cuba.

(Terrassa 1961). Té estudis d'Arquitectura Tècnica i un postgrau en habilitats directives. Filla d'un militant de sempre del PSC, Candela ha viscut la política des de petita, però no va decidir entrar-hi formalment fins a. Durant la seva trajectòria professional ha treballat a l'Ajuntament de Terrassa com a tècnica i, posteriorment, cap de, i també a l'Ajuntament de Rubí, a laCandela va formar part de la llista electoral del PSC, com a, l'any 2015 ambal capdavant i no va ser fins després de les eleccions que va prendre la decisió de fer una militància activa en el partit. Fa pocs dies, l'actualde Catalunya ha rebut el vistiplau de l'agrupació local per ser la candidata a les eleccions municipals del 2023. En una entrevista ambexplica l'entusiasme d'aquesta nova etapa i allò que el PSC farà per recuperar l'alcaldia de la ciutat.- Aquesta decisió no es pren d'un dia per l'altre. Ja fa mesos que et comences a trobar amb persones, tant de dins com de fora del partit, que et pregunten si t'has rumiat ser la candidata. Jo soc una persona que faig les coses a poc a poc. Ho comencem a parlar amb el grup municipal i amb l'Alfredo Vega i veiem que puc ser una molt bona opció per encapçalar el projecte socialista a Terrassa. Tinc experiència laboral i política tant a l'Ajuntament de Terrassa com al Parlament de Catalunya. Estic molt il·lusionada i en tinc moltes ganes. És una opció molt viable i molt realista per assolir l'alcaldia de Terrassa.- El 2017 patim un entrebanc molt gran. Qui és el nostre líder i alcalde de Terrassa decideix trencar el carnet del partit, abandona l'alcaldia i se'n va amb cinc regidors més. El partit s'ha de refer ràpidament, aconsegueix mantenir l'alcaldia de Terrassa i, amb els tres regidors que van quedar i sis de nous, i amb una oposició molt cruel, aconseguim mantenir l'alcaldia i acabar el mandat. Arriben les eleccions del 2019 i Jordi Ballart les guanya i el PSC, amb tot el que havia passat, mantenim el cap alt -amb 2 regidors menys- i aquí és on comença la feina d'adaptar-nos a estar a l'oposició.L'oposició ensenya molt i de totes les circumstàncies de la vida aprens i és una manera de treballar diferent, però que t'ensenya a haver de treballar els temes des d'una altra perspectiva. Quan estàs a govern has de prendre decisions, però alhora tens una maquinària de l'Ajuntament que està treballant els projectes. I quan estàs a l'oposició t'has d'espavilar a buscar la informació, que moltes vegades no se't dona ni amb temps ni amb forma, i veus les coses des d'una altra perspectiva i crec que ens hem adaptat molt bé.- Mira, jo el canvi no el veig per enlloc. Van vendre que tindrien una forma de fer diferent, més participativa però no s'ha portat a terme. En tres anys l'alcalde no ha tingut cap reunió amb el cap de l'oposició, Alfredo Vega. Ara l'ha citat per parlar suposo de projectes de ciutat, però falta un any per les eleccions i en portem tres on, tot i la pandèmia, s'han fet moltes reunions telemàtiques i l'alcalde hauria pogut buscar la complicitat del primer partit a l'oposició. Els temes importants de la ciutat s'expliquen poc. Nosaltres sabem moltes coses per la premsa, a les comissions informatives es dona poca informació i, a més a més, el ple s'ha buidat de contingut. En aquest mandat s'han delegat a la Junta de Govern Local de manera que hi ha molts temes que no es debaten en el ple.- Val, sí, jo no ho critico, cadascú pren la decisió de com vol governar i ells van decidir fer-ho així. Aleshores, no hi ha debat de moltes coses i nosaltres tenim la informació amb comptagotes. A més, quan un govern governa amb majoria el que dona molt valor és intentar buscar el consens de l'oposició.- Sí, i tant. El PSC havia governat amb coalició sense tenir necessitat de fer-ho i sempre buscant el consens amb temes importants de ciutat.- Jo no hi tinc una mala relació, perquè potser tampoc n'hem tingut ocasió. I, quan ens trobem, ens saludem normal.- La prioritat per la ciutat és la promoció econòmica i potenciar que els emprenedors i les empreses tinguin ganes de continuar a Terrassa i que en vinguin més perquè això són llocs de treball i amb les crisis que tenim és primordial el treball. I si no venen les hem d'anar a buscar, hem de ser proactius i crear llocs de treball perquè no s'ha fet prou. També hem d'entomar i ser realistes, i reconèixer que tenim un problema a la ciutat, igual que moltes altres ciutats, és la seguretat. I o ho entomem de cara, reconeixent que el tenim i no mirar-lo de reüll o donarem peu que l'extrema dreta s'apoderi d'un discurs de la por i un discurs populista, que no pot ser.- No dic que no sigui segura però la ciutadania té una percepció d'inseguretat i les dades de l'últim consell local de seguretat apunten a un increment dels índexs d'altercats, detencions, etc. Cada dia està passant alguna cosa. No vull dir que Terrassa sigui insegura, però sí que tenim un problema amb la seguretat.- Pot haver-hi també més mesures. Aquest tercer any ha convocat 46 places amb els problemes que voldrà dir fer-ho tot de cop en lloc de fer-ho progressivament. Igualment, amb això no arribarem a les ràtios que pertoquen. Evidentment que falten Mossos i esperava que aquest govern de coalició amb ERC, que està portant la conselleria d'Interior pogués donar una mica més d'empenta a Terrassa i ser més influents.- Els últims anys m’he dedicat a habitatge però durant 18 anys he estat treballat amb llicències d’obres i uns anys com a cap quan era el boom de la construcció i tinc coneixements urbanismes. M’especialitzo amb habitatge quan treballo a Rubí i allà és quan esclata el boom immobiliari i comencem amb les execucions hipotecàries. La meva vida professional m’ha permès estar a la banda d’urbanisme i construcció i després a l’altra cara de la moneda amb famílies desnonades i gestionar la problemàtica social.- S’ha lluitat molt i es porta molts anys intentant aturar els desnonaments. Aquest mandat s’ha de reconèixer que s’han fet molts esforços per aturar-los però els ajuntaments sols no poden fer-ho tot. Aquí el govern autonòmic ha deixat els ajuntaments molt sols. Igualment, alguna cosa més s’hagués pogut fer com ara incrementar les partides per poder fer més compra d’habitatge amb tanteig i retracte. Hem presentat dues propostes i ens les han tombat.- Habitatge de protecció oficial per a una determinada capa social que no és l’habitatge d’emergència o per a famílies pendents d’un desnonament. Ja ho vaig dir en el ple, és un attrezzo. No és ni la forma ni el moment tot i que hi estic d’acord. Ni podem anar una ciutat com Terrassa sola perquè farem que els constructors vagin a altres ciutats, estem pendents de la Llei d’habitatge de l’estat espanyol i que en pocs mesos sabrem com acabarà però que sembla que tindrà una disposició addicional on demanarà als ajuntaments que compensin als promotors per aquesta càrrega urbanística del 30%. Tenim un document que s’ha aprovat que potser s’haurà de canviar i se’ns excusa dient que s’ha de fer un procés participatiu. No cal fer un avanç per un procés participatiu però que servirà de poc perquè no hi ha tots el elements sobre la taula. És una manera de justificar que en aquest mandat es compleix un dels compromisos del programa de govern que aniria endavant el 30% d’habitatge protegit.- Per mi és un puntal. La seva experiència política és una font d'inspiració de moltíssimes coses i els consells ens els va donant dia a dia. Coneix molt bé l'Ajuntament i a més és una persona calmada i que reflexiona molt les coses. Tenir-lo al costat per mi és imprescindible.- Quan vaig tenir l'oportunitat d'anar a les llistes, la veritat en aquell moment no saps què voldrà dir. Ens van molt bé les eleccions al Parlament de Catalunya i entro. Des del PSC es considera que ha d'haver-hi un lloc el Vallès Oest on hi ha Terrassa. Quan entres allà et sents petita perquè soc una de 135 de Catalunya. Però quan passen les setmanes veig que la meva trajectòria professional m'ajudaran molt i és una motxilla que està sent molt útil. I agafes una visió molt més àmplia de les coses i parles amb gent d'arreu. Però crec que és molt important haver estat en un municipi, i vas veient com tot et serveix per poder debatre i plantejar temes.- És fantàstic i molt engrescador. Per mi és molt il·lusionant que siguem tantes dones candidates, ja era hora que a Terrassa les dones ens reivindiquem i estiguem liderant els projectes del futur de la ciutat. Es parla molt de la igualtat però s'ha d'exercir. A més, durant la campanya ens donarà una oportunitat de donar a la ciutadania uns debats molt diferents dels que s'han tingut fins ara. Les dones tenim una manera diferent d'expressar-nos i d'entomar els problemes i penso que la sororitat entre nosaltres es notarà a la campanya. A escala interna, els astres s'han alineat i fins ara els lideratges no ha propiciat que fos una dona.- Jo vaig a guanyar les eleccions i ser l'alcaldessa de Terrassa.- El nostre projecte i amb la força que portem pensem que les guanyarem i l'endemà començarem a jugar la partida.- Esperem que sigui així perquè és una anomalia democràtica que l'espai dels comuns i iniciativa no estigui en un plenari com és la ciutat de Terrassa. Amb menys votants però també és bo que hi sigui la CUP i amb una representació, encara que sigui petita, del PP perquè si no aquest lloc l'ocuparà qui ja sabem.- Si tots els partits s'avenen haurem de fer un blindatge com s'ha fet en el Parlament de Catalunya. El que passa és que els blindatges cap a les propostes que fan estan bé, però no podem quedar-nos parats esperant que es vagin apropiant de discursos. Entenc que hi ha certs discursos que a certs partits ens costa posar unes opinions que sembla que no vagin amb les nostres ideologies però ho hem d'entomar perquè si no ho faran ells.- La seguretat és el principal. No prendre decisions amb aquest tema fa que ells vagin guanyant terreny i la manera com ells tenen de tractar aquestes qüestions és com no s'hauria de fer.- Ja ho veurem. Només et puc dir que el PSC amb qui no pactarà és amb l'extrema dreta.- D'acord amb el nostre reglament estem obligats a fer llista cremallera. Sí que és molt aviat i jo tinc una manera de fer, després d'una cosa una altra. El que et puc assegurar és que la llista del PSC serà una llista amb gent preparada per governar des del primer moment.- Això ho decidirà la ciutadania que és qui està valorant si ha funcionat o no aquest pacte.- De les llistes no se'n parla. Pel projecte polític de Terrassa i per mi el Javi és una peça indispensable.- El PSC està en molt bona posició i amb un any poden passar moltes coses però jo veig els alcaldes i alcaldesses molt ben situats i recuperarem alcaldies. El 2019 va anar molt bé, però l'any 2023 pot anar millor.

