Cinc jocs per descobrir naturalesa, patrimoni i cultura d'Osona

Elacaba d'estrenar Triescape , una nova proposta lúdica que uneix. La iniciativa, que es desplega en cinc municipis de la comarca, combina tres activitats: la, lai l'El Triescape es desenvolupa a. I cada municipi destaca algun element del seu. Cada municipi té la seva activitat formada per una gimcana, un geocaching i un escape room.D'aquesta manera, lai "Els Avalots" és la protagonista a Sant Bartomeu; lesa Viladrau;a Roda; elsa Espinelves; ia Manlleu.Cada activitat està pensada per a grups dei està adreçada a tots els públics. L'experiència, que segueix un, està pensada per durar un màxim deFins al 12 juny, l'activitat és gratuïta per a les persones allotjades a Osona, però amb reserva prèvies . A partir d'aquella data, l'activitat passa a ser de pagament i oberta a tothom.La iniciativa neix en el marc del projecte "", impulsat pel Consell Comarcal i cofinançat per FEDER i el Pla de Foment Territorial de Turisme a Osona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor