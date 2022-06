Cambray no veu risc d'inhabilitació de directors i diu que està disposat a arribar «fins on calgui»

El conseller d’Educació del Govern,, no veu cap risc d’inhabilitació per als directors dels centres per la gestió de la sentència del 25% de castellà a les aules. Cambray tampoc es planteja que li pugui passar a ell, i per això sosté que està "disposat a arribar on calgui". Ho ha dit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.També ha negat que hi hagi unaamb els sindicats. "Els fets ho desmenteixen", ha afirmat, "no s’han presentat a les meses deixant les cadires buides des del mes de febrer". Mentre el conseller feia l’entrevista, a l’exterior dels estudis de ràdio s’han concentrat diversos manifestants que han cridat proclames demanant la seva dimissió i posant adhesius a la façana.Prèviament, s’han viscut moments de tensió quan la protesta de mestres ha tallat la circulació a la Gran Via de Barcelona durant mitja hora. Els sindicats havien convocat aquest dijous una aturada parcial per denunciar les polítiques del departament. De cara a la setmana que ve hi ha prevista una darrera mobilització el dijousMentrestant, l'espanyolisme s'ha activat per torpedinar la resposta del Govern al 25% i vol que s'executi la resolució del(TSJC). Aquest dimecres, l'endemà que finalitzés el termini que van donar els jutges per executar la imposició de més castellà a les aules, partits i entitats contràries a la immersió han activat una ofensiva per frenar les eines que l'executiu ha treballat per donar resposta al TSJC i, alhora, preservar el català a l'escola.

