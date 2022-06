L'IEC incorpora nous termes al diccionari: «negacionisme», «resilient» i «acotxador»

L'(IEC) ha incorporata la versió digital del. Tambéi n'ha. Amb aquesta actualització, la Secció Filològica també ha acordat afegir el terme "com a neologisme de l'any 2021.De les incorporacions, destaquen els mots "", "" i les"arredonir", "desorde" i "esser". S’hanels adjectius "", "" i "mamarratxada". I entre les 184hi ha addicions, esmenes i supressions que afecten categories gramaticals, exemples, informació morfològica, locucions o definicions. S’han modificat termes com "abocar", "adient", "base", "bipolar", "competitiu", "melòdic" o "molestar".Segons ha informat l'IEC,al diccionari en línia. És el cas de "molts d’anys", "cadena perpètua", "cafè llarg", "cafè curt", "camí de Sant Jaume", "a cara descoberta", "a la curta o a la llarga", "haver-hi feina", "tenir feina", "guitarra elèctrica", "de llarg", "a nom de", "parc aquàtic", "parc d’atraccions", "en paus", "de pet", "recta final", "tirar la tovallola" o "vermell com un pebrot".

