Un home mor en precipitar-se de la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols

al Baix Empordà. Els Bombers han rebut un avís a dos quarts de set del matí d'aquest dijous que una persona s'havia precipitat a la zona de la Cala del Molí. L'excursionista, que anava acompanyat, ha caigut d'una alçada d'uns 15 metres en un punt d'accés de la via i es trobava sota el pont tibetà, a l'aigua, a prop de la zona de roques.S'estaven fotografies quan a la víctima li ha caigut el casc i, en un acte reflex per intentar agafar-lo, ha relliscat i ha caigut.S'ha activat un dispositiu amb cinc dotacions, entre les quals hi havia efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) i de la unitat subaquàtica, a més de Salvament Marítim.Els efectius han muntat instal·lació ambper poder accedir fins a la víctima iha activat una embarcació petita, on hi ha pujat un bomber, per fer l'aproximació des de la cala.Finalment s'hi ha pogut accedir des de l'aigua, se l'ha portat a zona de roques i s'ha realitzat la primera atenció al ferit, amb maniobres de reanimació. S'ha fet l'extracció i se l'ha traslladat fins al port de Sant Feliu de Guíxols, onFins al lloc també s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, entre les quals la Policia Judicial, tres unitats del SEM i efectius de la Policia Local.Tot apunta que l'excursionista i la seva acompanyant estaven a una zona que és un punt d'evacuació per als esportistes que acaben el primer tram de la via ferrada i opten per no fer el segon recorregut. No havien, però, començat la ruta i per això no anaven lligats.La víctima i l'acompanyant s'estaven fent selfies aprofitant la sortida del sol quan a l'excursionista li ha caigut el casc. En un acte reflex per intentar-lo agafar, ha relliscat i s'ha precipitat des d'una alçada d'uns 15 metres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor