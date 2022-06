No cal que els compris: són els dos pitjors gelats del supermercat, segons l'OCU

Calor insuportable, altes temperatures i un estiu que es presenta feixuc. Les autoritats sanitàries i els experts en nutrició reclamen a tothom que, donades les circumstàncies d'aquesta època de l'any, cal alimentar-se bé i sobretot,. Els aliments frescos (i sobretot els freds) venen molt més de gust per als consumidors, que passen a gaudir d'aliments com el gaspatxo, les amanides o els gelats . Aquests últims, però, es converteixen en plaers culpables en dur alts nivells de sucre en la seva composició. Per això mateix, l'ha volgut analitzar els millors gelats del supermercat per tal de donar la major informació als ciutadans i així poder triar el més beneficiós per a ells.Tots ells han estat qualificats, també, pel sistema validat de l'(AESAN, òrgan que avisa, per exemple, si hi ha intoxicacions en alguns dels productes que comprem), a través del sistema, molt conegut en el món nutricional. N'han analitzat 50, pràcticament els més importants i comprats dels supermercats que trobem a tot el país. Dos dels productes escollits han sortit molt mal parats i, segons l'OCU, són els pitjors que et pots trobar en una nevera del supermercat.Elha assolit una puntuació E de NutriScore, que és la pitjor que pots aconseguir. Els aliments es mesuren de les lletres A a la E, en condició de si són més o menys beneficiosos per a la nostra salut. A més, entre els 31 grams de sucre per cada 100 i els 15 grams de greixos saturats per cada 100, han acabat de decantar una balança que ja de per si era negativa.Les marques de tots dos gelats són prou conegudes i estimades pels usuaris, però els nutricionistes alerten dels seus elements més perjudicials. Els gelatses consideren una bomba de rellotgeria nutricional, aconseguint una altra E en l'escala de NutriScore. Entre els 10 grams de sucre i els 13 de greixos saturats, tots ells mesurats per cada 100 grams, el situen com el penúltim de la llista de l'OCU.i, sobretot, quants en consumiu, a nivell nutricional.

