Vols jugar un partit de futbol al Camp Nou?

L'oportunitat de jugarés probablement un dels somnis més estesos entre el barcelonisme. Ara, qui ho desitgi ho podrà fer realitat, ja que durant aquest mes de juny el club obrirà l’opció de poder saltar a l’estadi més gran d’Europa. La iniciativa ja es va fer l'any passat i coincideix amb les setmanes prèvies al canvi de gespa.. L'experiència inclou un escalfament de 15 minuts i un partit de 60 minuts amb un mínim de 40 minuts disputats per cada jugador. El pack també assegura l'àrbitre per al partit, entrenadors i un dispositiu mèdic d'assistència primària.Els interessants han de reservar plaça al web del club, seleccionant si es vol dur a termeAmb totes les sol·licituds rebudes, el Barça organitzarà els partits enfrontant entre si el total de participants. En aquest cas, però, les exigències seran una mica més laxes que en els enfrontaments professionals. A cada equip hi podrà haver un màxim de 18 integrants que, això sí, jugaran a camp complet.Cada sol·licitant podrà portar també fins a 15 acompanyants que, per un preu de 30 euros, podran, a més de gaudir d’una entrada per al Museu del Barça, que també té garantida el jugador o jugadora.Aquesta activitat exclusiva compta amb un nombre de places molt limitades, ja que només se celebraran fins ael dies 6 i 11 de juny. La totalitat de participants seran convocats al Camp Nou i un equip tècnic els conduirà a un espai on es podran canviar per disputar el partit i un cop acabat el matx es podran dutxar en un dels vestidors de l’Estadi.

