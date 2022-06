​Els pediatres alerten que hi ha pocs especialistes i mal distribuïts a la primària

Anna Gatell lliura la proposta dels pediatres al conseller de Salut, Josep Maria Argimon Foto: ACN

i que estan mal distribuïts. Així ho recull la proposta sobre el model d'Atenció Pediàtrica a l'Atenció Primària, presentada aquest dimecres.La presidenta de la societat,indica que al voltant d'un 30% dels metges que atenen infants no són pediatres. El document planteja, que tinguin autonomia de gestió. És un model que ja funciona en alguns territoris i el que volen és estendre'l. També proposen potenciar la infermera pediàtrica i demanen fer més "encisadora" la primària per als pediatres. Actualment només el 20% d'aquests especialistes escullen treballar en un CAP.El document presentat per la Societat Catalana de Pediatria perdetecta, com a principals dificultats, "manca de recursos humans i/o mala distribució d'aquests", "desigualtats territorials pel que fa a la ràtio infant/pediatre i infermeria pediàtrica"; "elevada càrrega assistencial, sobretot en determinades èpoques de l’any"; "diferències territorials pel que fa a la cartera de serveis" i "necessitat d'oferta formativa, docència i recerca", entre altres."Hi ha el mantra que no hi ha prou pediatres. Jo particularment penso que estan, no que no n'hi hagi. Segurament és una mica de tot", ha afirmat Gatell en una atenció als mitjans de comunicació. Per la seva banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que ha participat a l'acte, ha reconegut que "no estan ben distribuïts".La societat científica també indica que el 30% -mitjana de Catalunya- de les places de pediatria d'atenció primària estan ocupades per metges no especialistes en aquesta branca i als queper avaluar les seves competències, segons un recull de dades realitzat el 2019.Després d'aquesta anàlisi,millorar la dotació de recursos humans i la seva distribució; reduir les desigualtats territorials pel que fa a les ràtios; assegurar l'homogeneïtat i equitat de la cartera de serveis a tot el territori i impulsar la docència i recerca a l'atenció primària, entre altres.La societat planteja Equips Territorials d'Atenció Primària Pediàtrica (ETAPP), que situa com el "motor de canvi" del model. L'objectiu dels ETAPP ha de ser "donar una resposta de proximitat integral, eficient i de qualitat a les necessitats de salut de la infància, així com garantir la continuïtat de l'assistència", des d'un treball multiprofessional.i n'analitzarà les propostes amb la idea de fer un mapa per a la reforma del model a Catalunya.

