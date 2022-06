«Als Premis Innovacat hi ha molts empresaris amb ganes d'innovar»

“No es podien perdre”



Només fer l'exercici de presentar el projecte als premis ja val la pena empresarialment. Marià Isern, conseller delegat d’Isern



Han estat dos anys on ens hem trobat moltes pedres. Però darrere d'aquestes pedres també hi pot haver diamants. Miquelina Sabrit, cap de Comunicació de Tarradellas



Els Innovacat permeten dinamitzar un teixit empresarial que és potent, però discret i a vegades poc atrevit. Pere Anglada, director Financer del Grup Bon Preu

Presentació dels Premis Innovacat a Manlleu. Foto: Adrià Costa

Innovar o emprendre?

Genís Roca forma part del jurat dels Premis Innovacat Foto: Adrià Costa

El 5 de març del 2020 es va presentar a les instal·lacions d'Isern la vuitena edició dels Premis Innovacat . Cap dels presents –empresaris, representants de l'Ajuntament de Manlleu i periodistes, entre altres-, podien imaginar-se que era dels últims actes públics que assistirien abans d'un inèdit i traumàtic confinament. Dos anys i tres mesos després, s'ha reprès el fil amb la (re)presentació d'uns guardons que pretenenentre el teixit empresarial d'i la Catalunya Central.Els Premis Innovacat van sorgir elde la mà de l'així com les empreses. Amb una convocatòria bianual, reconeixen tant empreses–20.000 euros per a projectes de més de 5 anys- com–12.000 euros si no s'ha arribat al llindar de 5 anys-. En aquesta convocatòria, a més, es podran atorgar un accèssit dotat en 5.000 euros per a cada categoria.L'any 2020 s'havia d'arribar a la vuitena edició amb un increment de la dotació econòmica i amb la incorporació de dues noves empreses,. En aquest darrer cas, a més, suposava “tancar el cercle” perquè una dècada ençà havia estat reconeguda per la seva aposta pel sector mèdic.“Tothom tenia clar que no podíem perdre els premis”, explica, regidor de Promoció Econòmica de Manlleu. En aquesta ocasió, s'ha escollit l'entorn històric de la colònia Rusiñol de Manlleu per escenificar la represa. S'ha mantingut la campanya promocional –“Això no és una pedra”- i bona part de les novetats presentades fa dos anys. Compta amb el suport de sis grans empreses de la comarca –BonPreu,, Esbelt,, Isern i- i la mateixa voluntat de motivar la innovació entre el teixit empresarial.El salt temporal de dos anys ha obligat, evidentment, a reajustar elements de la convocatòria. Els projectes es poden lliurar fins al 25 de juliol mentre que l'entrega ha passat de l'estiu a l'octubre. Els seus impulsors destaquen que, més enllà de ser premiats o no, l'exercici de presentar-se obliga a unasobre el projecte que esdevé molt útil., president de la Fundació.cat, es defineix a les xarxes socials com a “inquiet amb ganes d'ajudar”. Segurament amb aquest propòsit, cada dos anys espera amb il·lusió l'encàrrec de formar part deldels Premis Innovacat.Roca assegura que els guardons consisteixen “un acte de reivindicació del territori” en un context on la metròpoli xucla molt. “A vegades sembla que només allà puguin aparèixer projectes innovadors”, assenyala.L'expert en transformació empresarial i social també ha aprofitat la presentació dels premis per diferenciar, assenyalant que massa sovint la voluntat de canviar el món i crear noves idees de negoci ha derivat cap a una voluntat de fer diners molt ràpidament més enllà dels projectes. “Als Innovacat, en canvi, veig molts empresaris amb ganes d'innovar”, ha conclòs.

