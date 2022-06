Vídeo | Un gol del Barça, premiat com el millor d'aquesta Lliga

Elha tancat una temporada en blanc, però un dels seus jugadors insígnia ha rebut un premi que no consola a ningú, però que demostra la seva qualitat individual.ha estat reconegut amb el millorde la, per un xut espectacular des de fora de l'àrea contra elEl partit, jugat el 3 d'abril al, va acabar amb victòria blaugrana per només un gol a zero i va donar la segona posició a l'equip deen la classificació de la competició. El xut de Pedri va aconseguir superar alla barrera defensiva andalusa, que buscava resistir davant un empat que els afavoria.

