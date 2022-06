Novetat capital a Whatsapp: els missatges enviats canviaran per sempre

està desenvolupant una nova característica que permetrà als usuaris de l'aplicacióun cop els hagin enviat, cosa que els evitarà haver-los d'eliminar per reescriure'ls. Altres aplicacions com, la seva màxima competència, ja ho permetien fa temps. Fa escasses setmanes, l'app va introduir una altra funció de Telegram: les reaccions als missatges La nova funció permetrà a usuaris de WhatsApp editar els seus missatges en cas d'haver-se equivocat en redactar-los.amb opcions per al missatge en qüestió, juntament amb altres ja disponibles, com ara informació i copiar.Aquesta nova eina ha estat avançada pel mitjà especialitzat WABetaInfo. El portal ha recordat que ja se'n va parlar el 2017, encara quedies després. Es desconeix si hi haurà un termini de temps determinat per poder fer l'edició del missatge després d'enviar-lo.El mitjà esmentat descarta que s'introdueixi undels missatges per comprovar-ne les versions modificades. Tot i això, reconeix que els plans de WhatsApp poden canviar de cara al seu desplegament definitiu. Aquesta nova característica encara està ena la beta d'Android, si bé s'espera que arribi també a la d'iOS i d'escriptori.

