La generosa propina i el valuós regal de Mick Jagger a un restaurant de Madrid

Elsdonen el tret de sortida a l'última gira de la seva carrera musical i la primera parada és a Madrid. Els membres del grup no només van a fer el concert, sinó que també han aprofitat per fer un bon dinar abans de l'actuació, que és aquest dimecres a l'estadiEl restaurant elegit ha estat un dels més reconeguts a la capital de l'Estat, "", i s'han trobat unmolt generós. El mític cantant s'ha deixat 65 euros a la seva taula, que compartia amb el seu agent, i 170 per pagar el dinar del seu personal de seguretat.El gerent del restaurant, en senyal deper la seva visita, s'ha negat a cobrar-li el compte pel menjar que ell havia consumit, i davant això, Jagger ha deixat unade ni més ni menys que 200 euros. A més, el cantant també ha deixat unben valuós: una de les pues amb les quals toca la seva guitarra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor