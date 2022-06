El Primavera Sound torna a avisar d'un possible trasllat a Madrid: «Barcelona no ens vol»

Un dels directors del, ha acusat l'Ajuntament de Barcelona de "no creure en el festival" i de veure'l "com una molèstia". En una entrevista a l'emissora de ràdio per internet del propi festival, ha afirmat que el problema per la continuïtat del certament és que“El govern municipal, format per dos partits, no ens vol. Seria ben fàcil asseure’ns i parlar com si fóssim persones normals i en 15 minuts tindríem els problemes resolts”, ha criticat. Ruiz ha dit que no s’imagina el Primavera Sound creixent en una ciutat que no fos Barcelona però ha advertit que no “deu res als polítics”.i com que no ens respecten se’m fa complicat ser aquí”, ha conclòs.Ruiz ha carregat contra els dirigents polítics de l’Ajuntament de Barcelona en considerar que no valoren el festival“No ho saben i no ho entendran mai”, ha sentenciat. El codirector ha recordat que el 2023 hi haurà eleccions a l’Ajuntament de Barcelona i que no sap què passarà amb la continuïtat del certament el 2024. També ha dit que davant les relacions amb el consistori barceloní podria ser una possibilitatHa afirmat que la recepció que tenen a Madrid és “impressionant”.Les declaracions de Ruiz han arribat poques hores abans de l’inici de la vintena edició del festival. A principis d’any el Primavera Sound va anunciar que el 2023 traslladariaUna posició que el consistori va veure com una “bona solució”, va negar que el festival volgués marxar i va garantir que tenia emparaulada l’edició de 2024.De fet, a finals de 2021, l'alcaldessa de Barcelona,va garantir que el Primavera Sound podria repetir l'edició ampliada a dos caps de setmana el 2023. També va assegurar que estava "fora de discussió" que el festival es queda a Barcelona i va refermar el "" de la ciutat amb el Primavera.

