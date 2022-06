Carta del nou editor de NacióDigital

Marc Basté Alujas, editor de NacióDigital

Benvolguts lectors dei seguidors del Despertador de Ferran Casas: vagi per endavant la meva disculpa per abusar de la vostra confiança i robar-vos per un dia la seva lucidíssima anàlisi política per parlar-vos de nosaltres.Divendres passat, el grup editorial que vaig fundar i dirigeixo des de fa quatre anys va formalitzar l'adquisició de NacióDigital al seu fundador, l'admirat periodista i editor. Va ser el punt final d'un procés iniciat amb la signatura d'un preacord, el 25 de febrer, i que ha superat satisfactòriament tots els passos habituals en aquestes operacions.. El seu embrió,, va néixer fa més de 25 anys, idel grup va fer eclosió a partir de 2005 i, especialment a partir de 2016, quan s'hi van incorporar el nucli de la redacció de política actual, liderada per Ferran Casas, amb un equip de primera divisió. En tota la seva trajectòria, les capçaleres de Macià no han perdut l'. I la bona feina ha estat premiada:, incloent-hi les seves 19 edicions locals, és el diari digital líder en català.En l'actual ecosistema de mitjans trobem exemples interessants de diaris digitals d'autor, molt lligats a les opinions del seu director o editor, i també bons negocis de continguts digitals en català que se centren a generar grans volums d'audiència., però, ha apostat sempre per un, desvinculat de personalismes, i això és el que em va convèncer des del primer moment: la fidelitat al model periodístic de la que és probablement una de les millors redaccions de política del país. I dic que em va convèncer, perquèL'argument definitu, però, va ser l'adn local.va néixer a Vic i, amb les 19 edicions actuals,. El meu grup és 100% local, va néixer el 2018, quan-una capçalera amb més de cent anys d'història!- i el vam refer d'una mort que tothom donava per feta. I ho vam fer a base d'una renovació radical del model gràfic i periodístic, i de donar-li la projecció que necessitava al món digital. Poc temps després, el Diari, juntament amb la seva edició digital, tornava a ser hegemònic a Sabadell i rodalia -i, encara més complicat: tornava a ser rendible.El 2021 el projecte va saltar de Sabadell a Terrassa, on vam repetir l'operació amb el-una capçalera "bessona", en una ciutat "bessona"-, amb un resultat molt similar que va acabar amb un gran any: un grup que duplicava el volum, consolidava, i, a més, tancava amb beneficis. El que havia de passar després ho escrivia en un editorial el desembre passat (disculpeu l'autoreferència!):"Però el camí no acaba aquí. El que hem creat fins ara és només el primer pas d’allò que explicàvem: que per sobreviure al nou món havíem, per poder construir els mitjans que volem i evitar dependències incòmodes.El futur passa per créixer amb mitjans de mida i vocació editorial homologables als nostres, amb autonomia editorial i unai generar un periodisme ambiciós, sostenible i d’una qualitat incontestable.Però aquest futur, que fins ara partia del paper, és també necessàriament digital i va de crear una, ben definides i ben defensades editorialment, i per un entramat de comunitats d’interessos al voltant de productes editorials ben dirigits i ben enfocats."L'encaix deles seves 19 edicions locals i, és, com es veu, perfecte.I ara, què? Molt senzill: més periodisme, més compromís amb el país i amb el futur, més proximitat a les comunitats locals i més proximitat a les audiències. Han canviat moltes coses, al nostre sector -l’entorn tecnològic, els hàbits, la competència, el model de negoci...-, però el remei és molt semblant al de tota la vida: un periodisme ben fet i ben enfocat, que aporti prou valor als lectors i usuaris (que sabeu molt bé el que voleu!) com perquè, a canvi,de forma recurrent.Els primers passos de la nova etapa es dirigiran a, a potenciar les edicions locals (actuals i futures) i, i per últim, a fer un redisseny profund i complert de, tant de la mateixa marca com de les webs, amb l'objectiu principal de fer-vos la vida més fàcil: serà un disseny més fresc, més modern, més net, més llegible i més usable.L'objectiu és clar, construir el principal grup de mitjans en català; un projecte de país, ambiciós, independent, sostenible i d'. Tenim molta feina al davant i esperem fer-nos mereixedors de la vostra lleialtat.