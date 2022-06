Així és l'hotel més petit del món (i no està gaire lluny)

Una de les habitacions de l'hotel més petit del món Foto: Hotel Punta Grande

D'n'hi ha molts i amb moltes diferències. Alguns tenen, d'altres un, alguns estan pensats per fer-hii d'altres per gent de. Però n'hi ha un que és especial per ser considerat el més petit del món. I no està a l'altra punta del món. De fet, pertany a l'però fora de la península, a lesEn concret, es tracta de l', situat a l'illa d'. Es troba sobre un tros de pedra, té 600 metres quadrats, fa nou metres d'alçada i compta amb cinc habitacions. Es va construir el 1830 com unai més endavant es converteix en una. Ja al segle XX, i després d'uns anys d'abandonament, a partir del seixanta es transforma en la primerade l'illa, i després passa a ser unTot plegat fins al 1975, quan l'habitatge passa per unaque l'estableix com un hotel i el fa resistent al temporal, però també davant les fortes onades que constantment l'envolten. Així doncs, l'hotel va entrar al llibre dels rècordsel 1984. El preu més barat per passar-hi una nit és deAra bé, la seva peculiaritat també fa que visitar-lo no sigui tan senzill com en altres hotels. En primer lloc, només poden anar-hi, i a més, hi ha unad'un any. Ara bé, com a alternativa, l'hotel també té un petiten què es pot anar a sopar sense haver d'allotjar-se, i en aquest cas, només hi ha un mes de cua.

