Qui creu en la taula de diàleg?

Es pot reformar l'Estat?

"Un renovat projecte comú d'Espanya"

A aquestes alçades, costa de trobar alguna entitat civil enarbori optimisme sobre la taula de diàleg com a mecanisme per sortir de l'atzucac . Però això és el que ha fet, amb un debat que, amb el títol I ara què? Diàleg sí, reformes també, ha reunit aquest vespre les portaveus parlamentàries d'ERC,; del PSC,en nom de Junts, i la presidenta dels comuns,. Jordi Menéndez ha moderat el debat.El debat ha girat entorn la situació d'i les possibilitats que pot oferir la taula de diàleg. Jèssica Albiach ha defensat la, que segons ella ja dispsoa d'un marc de joc com és la taula de diàleg. Ha assenyalat que hi ha Pegasus , els greuges històrics que arrossega Catalunya i que s'han evidenciat en les mancances en inversions , i la judicialització del conflicte. Albiach ha reclamat un reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat i la ncessitat d'una reforma del finançament.Marta Villata, d'ERC, ha defensat la importància de la política com a mecanisme de resolució de conflictes. Ha insistiti en la voluntat d'Esquerra de, però ha advertit contra la deriva del "monòleg" i la manca d'utilitat de la taula en els darrers mesos. Ha deixat clar que "no som aquí per reformar l'estat espanyol, però podem fer una part del camí", i s'ha preguntatdavant la realitat del deep state, els escàndols de corrupció a tots els nivells i la judicialització.En nom de Junts, Josep Rius, ha recordat que abans de l'1-O es va intentar dialogar amb l'Estat "fins a divuit vegades", sens resultat. "Aquesta taula està enterrada perquè no funciona", ha dit. Rius ha dubtat que sigui un mecanisme per resoldre el conflicte. S'ha referit a l'-del qual ell n'ha estat una de les víctimes- com un exemple més per nodrir l'escepticisme sobre la voluntat de negociar del poder espanyol.La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha posat en valor la capacitat deque s'ha produït en la política catalana i que s'ha mostrat en temes com el català i l'acord per renovar organismes institucionals rellevants. Ha negat que no hi hagi reformistes a Espanya i ha citat els presidents valencià, Ximo Puig, i balear, Francina Armengol. Romero ha defensat la voluntat de Pedro Sánchez de "reconciliar-se" amb catalunya.Rius ha recordat lal'1-O mentre l'independentisme va incrementant el seu suport. "Sempre que ens hem confrontat a les urnes, hem guanyat", ha afirmat. "Aquest conflicte no es resoldrà fins que s'abordi el dret d'autodeterminació", ha assegurat.Alícia Romero ha assenyalat que el procés ha estatper l'actitud dels governants de Catalunya i Espanya. S'ha mostrat a favor que els catalans puguin votar sobre el futur del país, "però no sobre un trencament sinó sobre un acord" i ha reclamat un debat profund sobre les implicacions de la independència "sense pòcimes màgiques".Albiach ha rebutjat la tesi d'unai ha sostingut que Espanya "és molt més que les clavegueres, hi ha moltes persones progressistes". S'ha preguntat si, així com hi ha crisi a l'Estat, no n'hi ha també dins del bloc independentista, tot demanant a Josep Rius quina és l'altrnativa que proposa a la taula de diàleg.L'acte,que s'ha fet a la, una patrícia que va ser membre destacada de la Lliga Regionalista, un partit que fa cent anys volia reformar Espanya, ha girat entorn de les possibilitats que ofereix la via del diàleg. Mentre Romero i Albiach explicitaven la seva esperança en la taula, i Rius descartava que sigui un estri útil, Vilalta justificava aprofitar aquest mecanisme, però des d'un cert relativisme. Vilalta ha dit que el que seria un fracàs de la política seria el fracàs de la taula de diàleg i s'ha lamentat del fet que encara no se sap quina és la proposta del govern espanyol per resoldre el conflicte polític.La plataforma Portes Obertes del Catalanisme ha donat a conèixer unen què advoca pel diàleg i la negociació política per superar el conflicte. L'entitat preconitza unes reformes de l'Estat autonòmic per permetre que les comunitats participin en la presa de decisions estatals i que l'executiu espanyol faci unde Catalunya. Demana a la Moncloa que aprofundeixi l'autogovern i al Govern català abandonar la retòrica que no tingui aterratge en el text constitucional.L'entitat sap que toca el voraviu quan defensa que, per la necessitat d'assolir un ampli consens polític, cal buscar el concurs del Partit Popular, tot demanant una "actitud constructiva" al principal partit de la dreta espanyola per consolidar un nou marc de respecte i reconeixement de la pluralitat nacional, lingüística i cultural de l'estat per assolir un

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor