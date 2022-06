El Mag Lari estrena una casa encantada per visitar a l'Urgell

Nova atracció màgica al cor de Catalunya per gaudir d'un pla diferent. Elha reconvertit Cal Tarragona, una casa senyorial del segle XVI de Castellserà (Urgell) una casa encantada plena de secrets, amb escales sinistres, catacumbes tenebroses i objectes màgics i sorprenents. Comprada el 2018 amb la intenció de quedar-s'hi a viure i fer com una mena de museu de la màgia i ara obre portes amb el nom deon els visitants podran fer un recorregut d'una hora i també gaudir un petit espectacle de màgia.A més, l'espai acull la gran col·lecció d'objectes de Michael Jackson que el popular mag ha anat recopilant des de fa molts anys. L'alcalde de Castellserà,, ha destacat que projectes com aquest demostren que als pobles petits "s'hi poden fer coses xules". Lari ha explicat en roda de premsa que va anar creant la història narrativa de la casa a mesura que en va anar descobrint els seus secrets.Cal Tarragó és una casa del segle XVI que es diu així perquè sempre ha estat propietat de la família Tarragona.i al 1612 va finalitzar la primera fase de construcció per anar-se ampliant en anys anteriors. Lari remarca que ell l'ha comprat a Carmen Tarragona i ara passa a ser el seu propietari però només serà un habitant més.

