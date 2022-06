Shakira i Piqué podrien separar-se per una infidelitat

La relació entrepodria passar ben aviat a la història. Segons avancen Laura Fa i Lorena Vázquez al podcast Mamarazzis, d'El Periódico, la cantant hauria enxampat unadel jugador delque significaria el trencament de la parella. Es tractaria d'algú de l'entorn de la parella a qui Shakira "li posa cara i nom"."Això és així, ha passat", asseguren al podcast, en referència a la infidelitat. La separació, de moment, també estaria confirmada. "Piqué torna a viure al seua Barcelona", revelen les presentadores. Així, asseguren que hi ha "distància" entre els pares del Milan i el Sasha.Vázquez i Fa confirmen al mateix episodi els rumors que circulen per la xarxa sobre laper discoteques de la zona alta de la capital catalana. "Està desbocat", asseguren, en unes festes en les quals "se l'ha vist acompanyat d'altres dones".La teoria encaixaria amb les especulacions sobre si la lletra de l'última cançó de Shakira,, es referia al jugador blaugrana. "Per completar-te em vaig trencar en bocins; m'ho van advertir, però no vaig fer cas; em vaig adonar que això teu és fals; va ser la gota que va fer vessar el got; no em diguis el que sents, això sembla sincer, però et conec bé i sé que menteixes; et felicito, que bé que actues, d'això no en tinc cap dubte", diu el tema de la cantant colombiana. Tot quadra.

