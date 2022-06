«Pebbles», el gos més vell del món: la curiosa manera en què ha rebut el rècord

Noudelmés vell del món. Es diu "", és una femella de la raça, pesa dos quilos i va néixer el 28 de març de 2000. Amb 22 anys i 65 dies en el moment de rebre el reconeixement, s'ha establert com el gos d'edat més longeva mai registrat i d'una manera molt curiosa.I és que fa poc més d'un mes, un altre gos va rebre el mateix reconeixement. Es tracta d'un animal nascut el 9 de gener de 2011, es deia "" i en el moment d'obtenir el rècord tenia 21 anys i 66 dies. A partir que es conegués aquesta notícia, els familiars i amics dels propietaris del Pebbles van alertar-los que podrien aconseguir el rècord.I així va ser., una parella d'estatunidencs dei propietaris del "Pebbles", van presentar la sol·licitud i aquest mateix dimarts es va oficialitzar el nou rècord. En declaracions a la cadena FOX, la família Gregory ha explicat que el gos és una "au nocturna": es desperta entre les quatre i les cinc de la tarda i aguanta amb els ulls oberts durant tota la nit.Més enllà de curiositats com que al Pebbles li agrada menjar, el més sorprenent és que els exemplars de Toy Fox Terrier tenen una esperança de vida d'entre 12 i 14 anys. Per ara, ja ha superat la vida màxima per vuit anys. El secret, segons la seva propietària és "tractar-lo com un més de la família, a banda de donar-li

