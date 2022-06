Tapes a l'Eixample i la Sagrada Família, els imperdibles de Dua Lipa a Barcelona

. Queden menys de 24 hores perquè pugi a l'escenari deli l'artista londinenca ha volgut aprofitar els instants previs per fer una mica de turisme per la ciutat.Tapes a l'Eixample i visita a la Sagrada Família.En una publicació doble a Twitter i Instagram Dua Lipa mostra la seva jornada barcelonina. Primer, dinar amb una amiga a un, on ha degustat un plat de pernil salat, caviar, una mica de pa i una copa de vi negre. Després,. I tot seguit, passeig per una. Tot, aglutinat en quatre fotografies acompanyades d'un "Barcelona" i dos cors.Dua Lipa és a la ciutat catalana per: la primera passa aquest dimecres pel Palau Sant Jordi, on iniciarà la seva nova gira,amb un concert a les 21:00 hores. De fet, el començament de la ronda de xous del nou àlbum estava previst pel, però per culpa de la pandèmia es va haver d'ajornar. La segona cita serà el dijous al, la primera vegada que actua al festival i, a més a més, com una de les caps de cartell.

